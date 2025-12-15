El IAC cierra el año con una programación navideña "para toda la familia"

Archivo - Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) se despide del año con una programación dedicada a las fiestas navideñas y pensada "para disfrutar junto a toda la familia". La integran villancicos, cuentacuentos y otras actividades "que conectarán diferentes culturas y experiencias para compartir en estas fechas tan especiales".

En un comunicado, la Diputación de Alicante ha explicado que el Coro de la Hoguera Séneca-Autobusos interpretará su repertorio de villancicos en el 'hall' de la Casa Bardin el próximo jueves, 18 de diciembre.

Así, a partir de las 18.30 horas, grandes y pequeños podrán disfrutar de esta agrupación vocal, "cuya larga trayectoria le ha hecho merecedora de relevantes reconocimientos y galardones, como el ganado en el XXXIX Certamen de Villancicos de Hogueras, celebrado el pasado fin de semana en Alicante", según ha remarcado la institución provincial.

La Casa Bardin también será testigo el viernes 19 de diciembre de un encuentro muy especial entre invitados llegados de distintas partes del mundo. 'Navidades en el mundo' reunirá a personas de diferentes nacionalidades (alemana, venezolana, ucraniana, china y rumana) para conocer cómo disfrutan de estas fechas en sus lugares de origen.

Los asistentes podrán compartir con ellos sus experiencias y conocer sus tradiciones, su música (con interpretaciones en directo) y su gastronomía, con alguna degustación de los platos típicos de esta época del año.

La última semana del año volverá con más villancicos, a cargo de la Compañía Lírica Alicantina, una agrupación fundada en 1969 que volverá a la Casa Bardin para ofrecer su repertorio navideño el lunes 29 de diciembre, a partir de las 18.30 horas.

Por último, el martes 30 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar en la Casa Bardin de una velada de Cuentacuentos de Navidad a cargo de los animadores a la lectura César Martín de Vega y Pedro Fernández.

LIBRO SOLIDARIO

De otro lado, este jueves tendrá lugar en la Casa Bardin la presentación del libro solidario 'Cuenta conmigo', creado por Ángela García tras la tragedia de la dana de Valencia e impulsado por la Asociación Solidarios de Trabajadores de la Diputación de Alicante.

En el acto participará Albano López, que contará "de primera mano" cómo están viviendo en la editorial La Orquídea de Darwin la recuperación tras las inundaciones y animará a los más pequeños "a comprender lo sucedido desde una mirada cuidadosa y llena de valores".