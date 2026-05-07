El IAC lleva a la Feria del Libro de Alicante poesía y gastronomía en dos nuevas publicaciones - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Juan Gil-Albert (IAC) ha presentado su calendario de actividades de la Feria del Libro de Alicante. Este año incluye la presentación de un ensayo biográfico del periodista gastronómico Antonio González Pomata y del libro 'Confidencias, diálogos metapoéticos'.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que "un año más" la Diputación de Alicante "participa en este tradicional encuentro literario de la mano" del instituto, "con el respaldo y la promoción de autores locales" que "presentan interesantes propuestas". "Animo a alicantinos y visitantes a participar activamente en nuestras actividades", ha añadido en un comunicado.

El Espacio Séneca acoge del 6 al 10 de mayo una nueva edición de este encuentro cultural, que también ofrecerá a los lectores la posibilidad de conseguir ejemplares firmados por sus autores, detalla la institución provincial.

El sábado a las 20.30 horas el IAC presentará 'Confidencias, diálogos metapoéticos', de José Antonio Buil y Emili Rodríguez-Bernabeu, "una larga conversación en la que se debaten ideas sobre poesía y metapoesía, tomando como base un conjunto de temas sociales, existenciales y de la condición humana que les han influido en su obra literaria".

Asimismo, el domingo, a las 13.00 horas, tendrá lugar la presentación de las ediciones en castellano y en valenciano de 'Andar, ver, saborear y contar. El compromiso de Antonio González Pomata (1926-1996) con las comarcas y la gastronomía de Alicante', de Josep Bernabeu-Mestre, Inés Antón Dayas, Ángeles Ruiz García y Maria Tormo-Santamaria.

Este libro recoge un estudio sobre la figura y la obra de Antonio González Pomata combinando el recorrido de su perfil biográfico y profesional con su condición de "informante clave para acercar el lector a tres de las realidades socioeconómicas que marcaron los procesos de transición de las comarcas alicantinas en la segunda mitad del siglo XX: la transformación del mundo rural, el sector agroalimentario y el gastronómico".

En el acto intervendrán Joselina Vallés, de la Bodega de Teulada, que hablará de la historia de la empresa y su producción de caldos, y Esperança Ballesteros, del Horno Antiguo de Benimagrell, que expondrá cómo se realiza la elaboración de determinados productos. Al finalizar, habrá una degustación.

FIRMAS

Por otra parte, este jueves a las 19.00 horas, comenzarán las firmas de libros con Ignacio Ramos Altamira y su obra 'Rafael Altamira, pedagogo. Los pilares de la educación pública española', y este viernes, a la misma hora, serán Santiago Valera y Juan Luis Mira quienes atenderán a los lectores, respectivamente, de 'Santiago Varela Botella. Una vida de Arquitectura' y 'Teatro contra la desmemoria o la memoria viva del teatro (Mar de almendros; Dentro de una hora; Las novias viudas)', libro finalista de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana.

El sábado, 9 de mayo, Ferran Albors i Jordà firmará ejemplares de 'L'embruix de la Mariola i els seus voltants', mientras que Joan-Lluís Monjo Mascaró lo hará con 'Vivències i tradicions' y 'Rondallari de Tàrbena', Premi Altea d'Assaig i Investigació 2024.