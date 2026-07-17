El IAC reparte 49.000 euros en ayudas a investigación

Fotografía de archivo de Casa Bardin, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha publicado la resolución de las Ayudas a la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de 2026, con una cuantía de cerca de 49.000 euros repartidos entre las distintas modalidades con el fin de respaldar "la elaboración de tesis doctorales y trabajos de estudiantes de la provincia".

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que esta convocatoria tiene como objetivo contribuir al "desarrollo de la investigación en ciencias sociales y humanidades" y apoyar "las experiencias complementarias a la formación docente y al desarrollo de actitudes investigadoras".

Además, las ayudas prestan "especial atención" a los temas que se vinculan a "la provincia de Alicante, a su patrimonio lingüístico, literario, humanístico, científico, artístico e histórico", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

En concreto, las ayudas a proyectos de investigación se han concedido a cinco propuestas de las 15 presentadas, todas ellas con dotaciones que oscilan entre los 7.000 y los 8.000 euros.

PROYECTOS

El primero de ellos es 'Agroalicante: atlas digital y rutas inteligentes del agroecopatrimonio alicantino', de Antonio Belda como investigador principal, junto al equipo integrado por Benito Zaragozí, Álvaro F. Morote, Bárbara Micó y Daniel López.

Su propósito es transformar "un catálogo convencional de rutas en una infraestructura ligera de investigación y transferencia", con un inventario georreferenciado, archivo oral, análisis territorial y prototipo de atlas digital con fichas QR.

La segunda ayuda ha sido para 'Alicante en la pequeña pantalla: patrimonio audiovisual y representación territorial de la provincia en la televisión pública valenciana (1989-2025)', con Tatiana Hidalgo al frente, junto a Inés Leal, Patricia Palomares y Jorge Abad.

En tercer lugar, se ha seleccionado a Raúl Pérez Bonmatí, autor de 'Puesta en valor y creación de la arquitectura religiosa del Medio Vinalopó', cuyo objetivo es diseñar "una estrategia de dinamización cultural y turística que integre los elementos más significativos de la arquitectura religiosa del Medio Vinalopó".

El cuarto proyecto elegido ha sido 'Catálogo de la minería en la provincia de Alicante (siglos XVIII-XX): cartografía, análisis documental y difusión', de Ramón Santonja y Antero Manuel Penalva, que busca reconstruir "la evolución histórica, económica y arqueológica de las explotaciones mineras en la provincia".

Por último, Iván López también contará con una inyección económica para desarrollar la propuesta 'Historia, resonancia e impacto del Festival de Música Contemporánea de Alicante (1985-2005)'.

TESIS Y TRABAJOS

En cuanto a las tesis doctorales, se han concedido dos premios dotados con 2.000 euros cada uno, destinados a Paula Martín de la Sierra, por 'Áreas de actividad, espacios domésticos y asentamiento: Cabezo Redondo durante el Bronce medio y tardío (1750-1250 cal BC)', y a Clara Serna, por 'Los hospitales de la Guerra Civil como patrimonio potencial: el caso de la provincia de Alicante'.

Asimismo, las ayudas al desarrollo de tesis doctorales, dotadas con mil euros cada una, han sido para Teresa Camacho, por 'Iniciativas de mediación artística. Programas de instituciones culturales desarrolladas en contexto autonómico y local'; Sergio Martínez Moreno, por su propuesta 'Sobre la estructura argumental de hallar y encontrar'; y Francisco José Martínez Peral, por 'Optimización y planificación de sistemas de manipulación robótica para aplicaciones industriales'.

Respecto a los premios a trabajos de fin de grado (TFG), se han concedido dos, dotados con 500 euros cada uno, para Margarita Maciá, por 'De un caramelo con palo a un icono global. Análisis integral del proceso de internacionalización del Chupa Chups'; y Marina Rozalén, por 'De les bambalines a l'escena: experiències de les maternitats i paternitats en el teatre valencià'.

Por último, el premio al trabajo de fin de máster (TFM), dotado con 500 euros, ha recaído en Jordi Ballester, por 'Formación docente y mediación educativa en museos. El caso del Museo de la Festa d'Elx'.