Iberdrola invierte más de 10 millones en Riba-roja para la renovación de instalaciones afectadas por la dana

Llegadas de los nuevos transformadores - IBERDROLA

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola está llevando a cabo a través de i-DE, su empresa distribuidora, una inversión de más de 10 millones de euros en Riba-roja de Túria (Valencia) para renovar infraestructuras eléctricas que se vieron afectadas por la dana, según ha informado la compañía en un comunicado.

La principal actuación que está desarrollando la compañía consiste en el rediseño de la subestación transformadora ubicada en el Polígono Industrial El Oliveral, cuyo objetivo es modernizar la instalación, aumentar su fiabilidad y reforzar su resiliencia frente a posibles futuras inundaciones.

Iberdrola ha destinado 7,3 millones de euros para la modernización del parque de 132 kilovoltios (kV) y la renovación completa del sistema de 20 kV, para lo que se han instalado dos Centros Integrados de Media Tensión sobre una plataforma elevada de más de un metro y medio para minimizar el riesgo por inundación.

Además, se ha incorporado en la subestación el primer Conjunto Integral de Control (CIMC), que concentra en un mismo espacio el nuevo sistema de telecomunicaciones, así como de protecciones y de control, entro otros aspectos, y que se ha situado también sobre una base de hormigón que permite aumentar considerablemente la distancia sobre el suelo.

También se ha llevado a cabo la sustitución de uno de los dos transformadores por una nueva unidad de 40 megavoltioamperios (MVA) de potencia que se ha ubicado sobre una estructura en altura, han señalado desde la compañía.

Otra parte importante de la inversión ha ido destinada a la renovación de 46 centros de transformación ubicados en diferentes puntos de la localidad, así como el soterramiento de más de un kilómetro de línea eléctrica en el Polígono Industrial de El Oliveral, trabajos que han conllevado un desembolso de 3,4 millones de euros.

PLAN IL·LUMINA

Estas actuaciones forman parte del plan il·lumina, en el que Iberdrola está destinando una inversión de 100 millones de euros para rediseñar la red eléctrica afectada por la dana y crear la red del futuro incorporando nuevas medidas de resiliencia y digitalización.

Ignacio García Bosch, responsable del proyecto, ha destacado las acciones llevadas a cabo en Riba-roja de Túria, que va a permitir tanto a particulares como a las industrias ubicadas en la zona "contar con una red del futuro gracias a la importante inversión en instalaciones más compactas, modernas y resilientes, que incorporan los estándares más avanzados en digitalización".

Además, García Bosch ha resaltado que la mayoría de los trabajos de renovación de instalaciones "se están ejecutando sin interrumpir el suministro eléctrico a los clientes gracias a la utilización de grupos electrógenos para reducir al mínimo las molestias y se ha mejorado el sistema de notificación para informar con mayor eficacia sobre los cortes programados".

Para llevarlo a cabo, la compañía ha conformado un equipo específico de 35 profesionales dedicados exclusivamente a este proyecto, que también requiere la colaboración de alrededor de 1.000 operarios de empresas contratistas, principalmente de la zona.