Iberflora 2025 desvela su programa: innovación, formación y networking

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia acogerá, del 14 al 16 de octubre, la 54ª edición de Iberflora, la feria internacional de planta y flor, jardinería paisajismo, tecnología y bricojardín. El evento de referencia llegará con un programa que combina innovación, formación y experiencias diseñadas "para aportar conocimiento, generar negocio y anticipar tendencias a los profesionales del sector verde", según ha informado la organización en un comunicado.

El programa incluirá varios espacios nuevos, como Food&Contract, Horizonte Limón o la Green Avenue y mantendrá los ya consolidados Universo Floral, los Premios Iberflora Innovación, Mediterranean Break o las jornadas técnicas.

La sostenibilidad y la digitalización serán protagonistas en los Premios Iberflora Innovación. Nada más entrar, en el distribuidor de acceso, los visitantes podrán recorrer una exposición gráfica que reúne todas las candidaturas de los premios en las categorías de planta y flor, cuidado vegetal, equipamiento de jardín, tecnología y soluciones sostenibles.

Entre las novedades de los Premios Iberflora Innovación 2025 destacan sustratos para cubiertas verdes, un contenedor impermeable para ramos o un sistema para revegetación de superficies capaz de incorporar a las ciudades soluciones basadas en la naturaleza. "Estas innovaciones reflejan la apuesta del sector por la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación", han apuntado las mismas fuentes. Los productos se podrán ver también en los stands de los expositores candidatos.

El Pabellón 4 (nivel 3) volverá a convertirse en el escenario del arte floral. Demostraciones, pasarelas y espectáculos reunirán a figuras de referencia como el ganador a Mejor Artesano Florista Samuel Flores, a la Acadèmia Valenciana d'Art Floral, a Carlos Ríos o al Grupo de Formación Interflora, que harán un show floral orientado a la sostenibilidad.

El miércoles día 15, Jesús Roselló hablará sobre Neuroventas de género para vender más y por la tarde tendrá lugar un desfile de Ramos de Novia. El jueves, el colectivo El Arte de la Flor y su Gente clausurará el espacio con un espectáculo coral.

ÁGORA VERDE, ESCENARIO DE JORNADAS TÉCNICAS

El Ágora Verde (Nivel 3 Pabellón 3) será el punto de reflexión sobre el futuro de la jardinería y el paisajismo. La FEEJ reunirá a expertos para hablar de los Jardines del Mañana y debatir sobre digitalización, inteligencia artificial, biosensores, infraestructura verde urbana o movilidad sostenible. Los días 14 y 15, las sesiones combinarán ponencias, mesas de diálogo y talleres prácticos con inscripción gratuita.

Por su parte, el jueves 16, Asfplant celebrará una jornada centrada en grandes plantaciones urbanas y estrategias frente a condiciones climáticas extremas. Se abordarán retos como la sequía, los efectos de las DANA o la implantación de SUDS, con experiencias de ciudades como Madrid, Sevilla, Los Alcázares, Algemesí o Alaquàs.

Horizonte Limón (Nivel 3 Pabellón 4) será un nuevo espacio que contará con varios puntos calientes durante el evento. El primero será la gran gala del sector, la Noche + Verde, que este año se transforma y se convierte en tardeo. Será el martes 14 de 17.30 a 20 horas. Música, picoteo y networking harán de este nuevo espacio el lugar ideal para charlar en un ambiente distendido que consolida la parte más social de Iberflora.

Asimismo, Horizonte Limón acogerá la charla del influencer internacional Michel Perry (Mr. Plant Geek), que compartirá su experiencia sobre el marketing en esta década y hablará sobre los diferentes canales de comunicación: redes sociales, e-mail marketing, webs, etc.

Por su parte, el miércoles 15 se celebrará una interesante jornada en el marco de Iberflora InspiraCCión, un foro de viverismo, retail y gestión empresarial. Moderados por Ángel Villarino y Javier Gil-Vernet, expertos como Miquel Rodríguez o Yolanda Morales ofrecerán claves para profesionalizar el viverismo, dar el salto de autónomo a empresario y poner en valor el asesoramiento estratégico.

Además, la Asociación de Comercializadores de Planta Ornamental (ACPO) celebrará la cuarta edición de los Premios Trompa Verde en este mismo espacio, donde distinguirá a los creadores de contenido más influyentes del sector. La gala, presentada por Esther Casanovas (@picaronablog), se celebrará el miércoles 15 a las 18 horas donde se proclamará al Greenfluencer del Año 2025.