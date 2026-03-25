El IBV y el ITC desarrollan soluciones para impulsar la transición del sector cerámico hacia la Industria 5.0

Proyecto I5CER - IBV

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica (IBV) y el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) han unido sus capacidades en el proyecto I5CER para el desarrollo de técnicas y tecnologías innovadoras que impulsen la transición del sector cerámico hacia la industria 5.0, mejorando la salud y el bienestar de las personas trabajadoras e incrementado la productividad de sus empresas.

Al respecto, señalan, en un comunicado, que el cerámico, de "especial relevancia" para la economía de la Comunitat Valenciana, afronta "un momento clave" ya que este sector, intensivo en energía, "enfrenta el desafío de avanzar hacia una producción más sostenible y resiliente, al tiempo que debe adaptarse a los principios de la Industria 5.0, donde el bienestar de las personas trabajadoras es prioritario".

La exposición a contaminantes en el entorno productivo o el riesgo de sufrir trastornos musculoesqueléticos derivados de aspectos como la alta carga física de las tareas y la rigidez en la organización del trabajo, son problemas a los que, en la actualidad, las empresas del sector se enfrentan.

Para dar respuesta a estas necesidades han puesto en marcha este proyecto. Las dos líneas principales en las que se han basado las investigaciones de I5CER han sido la reducción de los riesgos ergonómicos, y la monitorización y el control de la calidad del aire interior (CAI) del entorno productivo.

Como referente en la mejora ergonómica de los entornos laborales, el Instituto de Biomecánica ha identificado las principales necesidades en materia de prevención de riesgos ergonómicos, incorporando el enfoque y los principios de la Industria 5.0.

Para dar respuesta a las necesidades detectadas, se han desarrollado soluciones para monitorizar y analizar ergonómicamente los puestos de trabajo basadas en inteligencia artificial y sensores inerciales, además de una metodología organizativa para optimizar la rotación de tareas y la distribución de la carga laboral, contribuyendo así a reducir el esfuerzo físico de las personas trabajadoras.

Por su parte, el Instituto de Tecnología Cerámica ha liderado el eje del proyecto centrado en la monitorización y control de la Calidad del Aire Interior (CAI) en el entorno productivo. El equipo técnico ha implementado una infraestructura avanzada basada en una red de sensores de bajo coste, específicamente seleccionados para registrar en tiempo real la presencia de material particulado, así como las condiciones de temperatura, presencia de CO2 y humedad del aire de las diferentes zonas de trabajo.

Esta tecnología se integra con dispositivos de posicionamiento espacial que permiten geolocalizar la posición de las personas trabajadoras dentro de la fábrica. El análisis y combinación de todos los datos registrados permite determinar los niveles de exposición individual de cada persona, generando mapas de riesgos dinámicos de la planta. De este modo, el sistema no solo detecta anomalías ambientales, sino que permite gestionar alertas tempranas y recomendaciones personalizadas, garantizando un entorno laboral más saludable y alineado con los principios de la Industria 5.0.

COLABORACIÓN CON EMPRESAS LÍDERES

I5CER ha contado con la colaboración de empresas referentes del sector cerámico y servicios de prevención de riesgos laborales, permitiendo la validación de las soluciones desarrolladas en entornos reales y garantizando la transferencia directa de los resultados de las investigaciones al sector.

Entre ellas se encuentran Tejas Borja, con una trayectoria de más de 100 años, especializada en tejas cerámicas de alta calidad y sistemas para cubiertas inclinadas; Marazzi, líder internacional en la producción de baldosas cerámicas; Euroarce-Grupo SAMCA, referente europeo en materias primas cerámicas; Unimat Prevención, especializada en servicios de prevención de riesgos laborales; Logística General de la Plana, especializada en el almacenamiento, manejo, administración, gestión y distribución de mercancías; y Cerámica Nulense, dedicada a la fabricación de productos cerámicos orientados al pavimento y al revestimiento.

Las soluciones desarrolladas en I5CER permitirán reducir los riesgos laborales, aumentar la productividad y garantizar entornos de trabajo más saludables, permitiendo avanzar hacia un sector cerámico más competitivo, sostenible y humano, han destacado.