Identificada una nueva planta llamada Cristina Gallardo, en memoria de la agente medioambiental fallecida en servicio

La Conselleria de Medio Ambiente identifica en Alicante una nueva planta a la que pone el nombre de la agente medioambiental de la Generalitat Cristina Gallardo fallecida en acto de servicio. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de personal científico del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), dependiente de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, ha identificado en Alicante una nueva planta a la que ha puesto el nombre de la agente medioambiental Cristina Gallardo fallecida en acto de servicio, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Así, ha explicado que el citado equipo de personal científico ha descrito dos novedades botánicas presentes en la Comunitat Valenciana: el híbrido 'Teucrium cristinae', el dedicado a Gallardo, y la especie 'Limonium novovalentinum'.

El híbrido 'Teucrium cristinae' ha sido localizado en los municipios alicantinos de Finestrat y Orxeta. La administración valenciana ha decidido darle el nombre de esta agente medioambiental de la Generalitat tras su fallecimiento en acto de servicio durante una actuación de conservación de la silene de Ifac.

Además, el Gobierno valenciano ha concedido la Distinción de la Generalitat, a título póstumo, a Cristina Gallardo Gómez "por su compromiso personal y profesional con la protección del medio natural".

Gallardo era integrante del Grupo de Intervención en Altura (GIA) de los agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana y desarrollaba trabajos de conservación en enclaves de difícil acceso, como simas, cuevas y cortados rocosos. Su labor contribuyó a la protección de plantas amenazadas, al seguimiento de murciélagos y a la conservación de aves como el águila perdicera y el cernícalo primilla, ha concretado la administración autonómica.

La nueva planta, 'Teucrium cristinae', es un híbrido de poleo amargo o zamarrilla localizado en los municipios alicantinos de Finestrat y Orxeta. Es el resultado del cruzamiento entre dos especies del mismo género: el endemismo estricto alicantino 'Teucrium lepicephalum', una planta exclusiva de los terrenos yesíferos de la Marina Baixa, y 'Teucrium valentinum', una especie de distribución más amplia y relativamente común en los matorrales secos del litoral valenciano.

Se trata de una pequeña planta de base leñosa, de hasta 40 centímetros de altura y flores blanquecinas, que combina características de sus dos progenitores.

Los investigadores del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 han encontrado muy pocos ejemplares de este nuevo híbrido, lo que indica que se trata de una planta muy rara y, por el momento, exclusiva de los afloramientos de yesos del norte de Alicante, ha destacado la Generalitat.

'LIMONIUM NOVOVALENTINUM', NUEVA ESPECIE

La segunda novedad botánica es el 'Limonium novovalentinum', una especie endémica del centro-sur de la provincia de Valencia. El estudio recoge siete poblaciones, situadas en los términos municipales de Algemesí, Carlet, l'Alcúdia y Guadassuar.

Aunque anteriormente se había confundido con otra especie, el estudio detallado de esta planta y su comparación con otras especies del mismo género ha permitido reconocerla como una especie diferente, ha subrayado la Generalitat.

'Limonium novovalentinum' presenta además una particularidad ecológica, ya que crece en suelos calizos no salinos, en márgenes de caminos y carreteras y en bordes de cultivos, a diferencia de otras especies próximas asociadas a saladares o terrenos yesíferos.

"IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE CAMPO"

Los trabajos sobre estas plantas, liderados por el botánico Pablo Ferrer-Gallego y publicados recientemente en la revista especializada 'Flora Montiberica', "amplían el conocimiento de la diversidad vegetal de la Comunitat Valenciana y ponen de manifiesto la importancia del trabajo de campo y del estudio botánico para conocer la biodiversidad valenciana y orientar su conservación".