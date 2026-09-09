Identificado por presuntamente estafar a una empresa de Alicante tras lograr que desviara una nómina

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido una supuesta estafa informática cometida contra una empresa de la provincia de Alicante, mediante la modalidad conocida como 'business email compromise' (BEC) o compromiso del correo electrónico corporativo. La investigación ha permitido identificar al presunto responsable del fraude, que logró desviar el pago de la nómina de una de sus trabajadoras mediante la suplantación del correo.

Los hechos se iniciaron cuando el departamento de Recursos Humanos recibió varios correos electrónicos que aparentemente había remitido una de las trabajadoras de la compañía, en los que se solicitaba el cambio de la cuenta bancaria donde habitualmente se abonaba su sueldo.

Según un comunicado del instituto armado, "los mensajes habían sido elaborados de manera que resultaran convincentes y contenían información real de la trabajadora, lo que dificultó que el personal encargado de la gestión de nóminas pudiera detectar la suplantación".

Confiando en la autenticidad de las comunicaciones y al considerar que la petición procedía de la propia empleada, la empresa efectuó una transferencia de 2.000 euros al número de cuenta indicado en los correos electrónicos.

Posteriormente, tras contactar con la trabajadora para verificar la modificación, se constató que esta no había solicitado ningún cambio en sus datos bancarios ni había remitido los correos electrónicos recibidos por el departamento de Recursos Humanos.

Fue entonces cuando la empresa comprobó que había sido víctima de una suplantación y que el importe correspondiente al pago había sido transferido a una cuenta bancaria utilizada de forma fraudulenta, ha apuntado la Guardia Civil.

INVESTIGACIÓN

Tras detectar el posible fraude, la empresa interpuso la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Una vez recibida en la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), el Equipo @ de la CiberComandancia inició las investigaciones, solicitando de forma inmediata el bloqueo de los fondos transferidos.

Los especialistas realizaron un "exhaustivo análisis" de las comunicaciones electrónicas, reconstruyeron la trazabilidad del dinero y analizaron la operativa bancaria utilizada para, presuntamente, cometer el posible fraude.

Gracias a estas gestiones, fue posible identificar al beneficiario de la cuenta receptora, así como acreditar su participación en la recepción y disposición del dinero procedente de la estafa, ha explicado la Benemérita.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha identificado e investigado al presunto responsable de los hechos por un delito de estafa y ha remitido las diligencias al juzgado competente de Málaga.