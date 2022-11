Igualdad iniciará la homologación salarial en servicios sociales en 2023 que beneficiará a 12.000 trabajadores

Mas anuncia que la Renta Valenciana de Inclusión contará con 288 millones iniciales "que se ampliarán tantas veces como haga falta"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha anunciado que el próximo año destinará 50 millones a iniciar la homologación salarial para que no haya diferencias retributivas entre los trabajadores de los servicios sociales que pertenecen a la Administración con lo que "se reparará una injusticia histórica" que beneficiará a 12.000 empleados en un proceso que concluirá en 2026.

Así, lo ha señalado este martes en su comparecencia en Les Corts para explicar sus primeros Presupuestos, que ascienden a un total 2.309 millones, un 5% más que en 2022 y del 176% en comparación con 2015 para "aportar seguridad a las familias y priorizar las garantías de derechos sociales".

Mas ha resaltado que este proceso de homologación "posiblemente es la medida feminista más importante de los últimos años" ya que el de servicios sociales es "un sector altamente feminizado". De este modo, "una enfermera de una residencia de personas mayores que en 2022 percibía 1.445 euros mensuales, en 2026 percibirá 2.170,60 euros". Además, se incrementará la inversión en los módulos de personal para la atención primaria básica a los ayuntamientos hasta los 21,6 millones.

También se ha comprometido a "continuar con la construcción del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales para consolidarlo como cuarta pata del Estado de Bienestar". "Un cambio de paradigma: del negocio de unos pocos que suponía la mercantilización de los servicios sociales a la garantía de derechos que dinamizan una economía real, productiva y enfocada al bien común", ha recalcado.

Además, se adecuarán las ratios en los centros de atención directa, lo que supondrá "en las residencias de mayores de gestión integral duplicar el número de cuidadores". Así, la Generalitat financiará casi 33.000 empleos, un 20,3% más que este año, porque "para cuidar, curar y criar hace falta profesionales reconocidas y muy remuneradas".

RENTA VALENCIANA INCLUSIÓN

Mas ha destacado los 288 millones iniciales para la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para evitar que "la pobreza se siga heredando" y ha garantizado que esta cantidad que "se ampliará tantas veces como haga falta" y prevé asimismo que los itinerarios de inclusión lleguen a todos los municipios entre 2023 y 2024.

Ha recordado que el 70% de las más de 75.000 titulares de esta prestación tiene el complemento de recursos energéticos, alquiler o hipoteca ante "la fuerte crisis energética y la escalada brutal de los alquileres" y ha instado al Ejecutivo a regular los precios del alquiler.

Por otro lado, ha destacado la transformación "histórica" en Dependencia "que ha permitido dejar de ser de las peores comunidades a líderes". En 2023 "se destinarán 462 millones para atender todas las personas con derecho reconocido a 31 de diciembre de 2022 --unas 135.000-- y más de 16.000 nuevas prestaciones, "superando así la tasa de reposición por defunciones a pesar del déficit de financiación del Estado".

Además, se aumentarán 33% de las prestaciones para cuidados en el entorno; se incrementan las horas del Servicio de Ayuda a domicilio y se instalarán 50.000 terminales de teleasistencia avanzada. También se destinarán 190 millones al programa Cuida'm y más de 15 millones en concepto de envejecimiento activo.

SALUD MENTAL

A salud mental se destinan 55 millones a los que se añade la transferencia al IVASS contemplada en el programa de Infraestructuras de Servicios Sociales, 38 millones a través del contrato-programa, 157 millones más al concierto de diversidad funcional y 2 millones a través de líneas nominativas, "lo que suma un total de 254 millones". En concreto, el Programa de Atención y Seguimiento para Personas con problemas de salud mental graves (SASEM) dispondrá de 7,3 millones y los Centros de Atención Temprana 23 millones.

Respecto a la infancia, "se triplican las prestaciones a familias acogedoras respecto a 2015 hasta los 19,4 millones; los equipos específicos municipales contarán con 10,7 millones, y los centros de día otros 5 millones. Además, ha anunciado "la gratuidad del carné joven, la ampliación de la red joven hasta llegar a casi 400 profesionales con una dotación de 11,2 millones".

Por su parte, la lucha contra la violencia de género tendrá con 30,23 millones: 15 millones para centros y servicios ambulantes de atención a víctimas; 8,7 millones a recursos residenciales y 2,7 millones a ayudas directas a mujeres supervivientes e indemnizaciones así como para las familias de mujeres asesinadas. Asimismo, el Plan Corresponsables dispondrá de 16,4 millones.

114 MILLONES DE EUROS PARA EL PLA CONVIVINT

El tercer gran objetivo es el Pla Convivint de Infraestructuras Sociales, que contará con más 114 millones, para "mejorar la atención y la equidad territorial y crear puestos de trabajo, de los que 2.850 serán en el sector de la construcción".

Entre los proyectos, están las obras de las residencias de personas mayores 'Catí' de Elda, Sant Mateu y el centro para enfermos mentales de Dènia; el inicio de las residencias de mayores 'Monteolivete' en València, Castelló de la Plana, centro de día 'Campoamor' en Alicante y el complejo de salud mental de La Torre, en València. Asimismo, se licitarán mejoras en las residencias de Carlet, Rojales y 'Oriol' en Orihuela; y de reforma integral de centros en Alicante, Torrevieja, Crevillent o Segorbe.

"SIN CREDIBILIDAD"

Desde el PP, Elena Bastidas ha señalado que Mas se presenta con el "peor balance y credibilidad" y ha recalcado que las políticas sociales "piden a gritos nuevos equipos para recuperar la esperanza": "El año pasado le dije a Oltra que serían sus últimos presupuestos y lo fueron y ahora les digo que son los últimos de la izquierda".

Asimismo, María Quiles (Cs) ha criticado que "aumenten irresponsablemente la deuda para realizar promesas de cara a las próximas elecciones, pero ha advertido que "ya no engañan a nadie", y Miriam Turiel (Vox) ha añadido que son las cuentas de "la propaganda, de las redes clientelares y del dispendio".

Por contra, desde el Botànic, la diputada socialista Rosa Mustafá ha criticado "las voces negacionistas" pero ha recalcado que el ruido no les distraerá del trabajo; Mónica Álvaro, de Compromís, --que ha agradecido a Oltra haber iniciado el camino-- ha mostrado su "orgullo" por "no dejar a nadie atrás"; y Irene Gómez (UP) ha resaltado que estas cuentas "mejoran la vida de los más vulnerables y dan respuesta a la actual crisis".

Mas ha admitido que la negociación de estos presupuestos ha sido "especialmente complicada" por la situación socioeconómica y ha replicado a la oposición que "arrimen el hombro en Madrid para conseguir que nos llegue el dinero de la deuda de la dependencia y una financiación justa" y les ha pedido que no hagan "filibusterismo" con las cuentas ni "metan miedo" a la población porque estamos "al lado de los valencianos para mejorar su vida, como demuestra los datos y la realidad". "Son unos presupuestos buenos que darán respuesta a la incerteza que vivimos", ha apostillado.