Igualdad rehabilita un inmueble en València para asociaciones que trabajan por la defensa de derechos de las mujeres

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha invertido más de 43.000 euros en mejorar un inmueble en la ciudad de València, cuyos espacios están cedidos a diversas asociaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres.

La Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, a través de la Dirección General de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, se ha hecho cargo de la financiación de la rehabilitación del espacio para solucionar las deficiencias y necesidades detectadas por las propias asociaciones, según ha precisado la administración autonómica en un comunicado.

Entre estas acciones se encuentran la sustitución del sistema de aire acondicionado en el inmueble, el cambio de pintura en el interior, la eliminación de los graffitis que se encontraban en la fachada del centro, la restitución del suelo laminado de la sala de estar, la reposición de muebles, arreglos de ventanas, puertas y manivelas, colocación de nuevos estores para favorecer la intimidad de las personas y la sustitución de 36 luminarias por placas led con mejor eficiencia energética.

La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, han visitado el inmueble para compartir con las representantes de las asociaciones y las mujeres presentes las impresiones sobre los trabajos de mejora llevados a cabo.

Quinzá ha explicado que "invertir en mejorarles las condiciones es una prioridad para asegurar un espacio en el que las mujeres se encuentren a gusto, en confianza, en un entorno seguro y rodeadas de un clima favorable para seguir dando pasos adelante en los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y el respeto".