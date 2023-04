Illueca: "Aspiramos a que vengan a apoyarnos Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias"

Dice que depende de la vicepresidenta si estar en la campaña autonómica y añade: "Ella dijo que no llegaba y yo sí llego"

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y candidato de Unides Podem a la Generalitat, Héctor Illueca, ha defendido que depende de la vicepresidenta Yolanda Díaz si participar en los actos de campaña de su formación para las elecciones autonómicas del 28M, al tiempo que ha remarcado que ellos apuestan por "una estrategia tan unitaria como sea posible".

"Aspiramos a que venga a darnos apoyo Yolanda Díaz y a que vengan Alberto Garzón (IU), Ione Belarra, Irene Montero (Podemos), Enrique Santiago (PCE) y Pablo Iglesias", ha manifestado dos días después de que la vicepresidenta no dejara claro en una entrevista si apoyará a Podemos en los actos autonómicos de campaña, a la espera de que se concrete la integración de la formación 'morada' en la plataforma Sumar que impulsa para las elecciones generales.

Illueca --en la presentación de la confluencia electoral entre Podem, EUPV, Els Verds y Alianza Verde-- ha señalado que "esa pregunta la debería contestar ella", mientras ha asegurado que los cuatro partidos presentes en este acuerdo aspiran a "una campaña tan unitaria como sea posible".

Preguntado por si contempla que Díaz asista a actos electorales de Compromís, después de que el alcalde de València, Joan Ribó, asistiera a la presentación de Sumar en Madrid, se ha limitado a afirmar que él no trabaja sobre hipótesis. "Aspiramos a que todas las personas que nos representan vengan", ha reiterado.

Respecto a la carta que envió Podemos a la vicepresidenta para que participase en sus actos del 28M, avanzada por 'El Mundo', Illueca ha defendido que Podem mantiene una "coordinación permanente" con la dirección estatal del partido.

Y sobre si cree que las tensiones entre Podemos y Díaz pueden desmotivar al electorado, ha enfatizado: "Sumar no se presentará el 28 de mayo. Nosotros sí. Yolanda dijo que no llegaba (a tiempo a las autonómicas y municipales) y yo sí llego".

"QUIEN NO ESTÁ ES PORQUE NO HA QUERIDO"

"Nosotros hemos sumado en la Comunitat Valenciana, quien no está aquí es porque no ha querido ningún diálogo ni abrir ninguna posibilidad de alianza entre las fuerzas de izquierda alternativas al PSOE", ha lanzado.

Además, el candidato ha asegurado que Podem dispone de datos que demuestran que su electorado es "el más movilizado e ilusionado" y ha mostrado su confianza en que el acuerdo entre Podemos y Sumar salga adelante "lo más pronto posible", aunque no ha querido aventurar si será antes o después del 28 de mayo.

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, ha añadido que no le parecería "comprensible" que Yolanda Díaz no participara en actos de campaña de Unides Podem porque "es vicepresidenta por Unidas Podemos". "Creo que no será así", ha augurado.