Illueca a Compromís: "Me parece que es de un claro oportunismo sumar allá y dividir aquí"

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unides Podem-Esquerra Unida a las elecciones autonómicas, Héctor Illueca, ha criticado a Compromís por no querer un pacto con su formación para estos comicios pero abrir la puerta a coaligarse en las generales, les ha acusado de "electoralismo", y ha manifestado: "Me parece que es de un claro oportunismo sumar allá y dividir aquí".

Illueca ha defendido este miércoles que los procesos unitarios "tienen que ser válidos en los dos ámbitos" y ha agregado: "Si uno apuesta por sumar en unas elecciones generales y por dividir en unas autonómicas, alguien podría pensar que lo que se está haciendo es oportunismo político".

La posición de Sumar en la campaña autonómica ha sido uno de los temas principales de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, a la que también ha asistido la número dos de la candidatura, la coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que ha defendido que la vicepresidenta Yolanda Díaz "lo es por Unidas Podemos" por lo que "no se comprendería de ninguna forma que hiciera campaña para una formación que no sea la suya".

En este sentido, preguntada por la presencia de Compromís en el acto de Sumar este domingo y la posibilidad de que Díaz haga campaña por esta formación, ha señalado: "Descarto que venga a hacer campaña por Compromís".

Sobre la ausencia de Podemos, ha señalado: "Todo está empezando", y ha agregado que lo que no entenderían es que Podemos "no estuviera en el futuro", y ha apostado por "trabajar para que sea posible". Sin embargo, ha criticado también a Compromís en este sentido: "No entendemos que haya partidos que sí estén por sumar allí, pero no estén por sumar aquí", ha agregado.

Además, ha abundado en el tema al considerad que las fuerzas políticas se pueden relacionar "de manera colaborativa o de manera depredadora", algo que ha rechazado ya que "todo no consiste en que el de al lado desaparezca". "La pluralidad fortalece la democracia", ha remarcado y ha insistido en que Esquerra Unida "siempre ha estado por la unidad de la izquierda".

En este sentido, Illueca también ha incidido en su idea de que "hay sectores en Sumar que quieren una alianza honesta con Podemos y hay sectores que no quieren un acuerdo con Podemos porque eso supondría perder el enorme respaldo de importantes grupos mediáticos que están teniendo a lo largo de los últimos meses". "Esta es la razón, esa es la verdad", ha agregado.

"CAMPAÑA UNITARIA"

Respecto a la campaña de las elecciones autonómicas, Illueca ha señalado que aspiran a "una campaña lo más unitaria posible" en la que esperan que les "apoye todo el mundo": "Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Enrique Santiago, Irene Montero, Pablo Iglesias, Ione Belarra, todo el mundo", ha agregado.

Igualmente, se ha mostrado convencido de que "con Mónica Oltra habría sido posible un acuerdo", y ha apuntado a que en 2019 la exvicepresidenta apostaba por un acuerdo con Unidas Podemos. En concreto, Oltra en su momento apoyó la tesis de pactar con UP en las generales, aunque finalmente Compromís decidió pactar con Más País.

Además, ha asegurado que Oltra "no habría tenido ningún problema en pactar unas primarias abiertas", y ha asegurado que un punto en común entre EU y Podem es que ambas formaciones están dispuestas, algo en lo que se ha mostrado de acuerdo Rosa Pérez.

Mientras, fuentes de Podemos a nivel nacional nacional han señalado: "Lamentamos que otras formaciones no hayan querido sumar en comunidades como Madrid o Valencia para conseguir una unidad más amplia, pero estamos satisfechos con lo logrado". "Llegamos a mayo más preparados que nunca y empezamos satisfechos la recta final hacia el 28M para continuar las transformaciones impulsadas hasta ahora", han agregado.