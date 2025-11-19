Ilustradores valencianos lanzan una campaña de micromecenazgo ante la "situación económica crítica" de su asociación

La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) lanza la campaña de micromecenazgo 'Goteo' ante la "situación económica crítica" en la que se encuentra y que pone "en peligro" la supervivencia de un proyecto de cerca de tres décadas. - APIV

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) lanza la campaña de micromecenazgo 'Goteo' ante la "situación económica crítica" en la que se encuentra y que pone "en peligro" la supervivencia de un proyecto de cerca de tres décadas.

Según explica la entidad en un comunicado, "debido a las reestructuraciones políticas a nivel autonómico en 2024, APIV se encuentra en una situación económica crítica donde peligra la continuidad de su actividad en 2026".

APIV es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la dignificación, la visibilización y por los derechos de la profesión de la ilustración, gracias al apoyo simbólico y económico de sus cerca de 200 personas asociadas. Pero las cuotas, señalan, nunca han sido suficiente para mantener su estructura y la mayor parte de su funcionamiento es posible gracias a diversas subvenciones públicas.

La más importante para su sostenibilidad es la subvención dirigida a la Difusión y promoción del libro y la lectura de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, de igual importancia para otras entidades como la Associació d'Editors del País Valencià (AEPV), el Gremi de Llibrers de València, la Fundació FULL, la Fundació Fira del Llibre de València o el Festival València Negra, entre otras.

En 2024, tras los cambios en el gobierno autonómico y sus reestructuraciones políticas, no se convocó dicha subvención, algo que denunciaron todas las entidades implicadas. "Como el resto de entidades que trabajan en el ámbito de la cultura, la ilustración es un sector muy precarizado y con un sistema de mantenimiento frágil, muy dependiente de las ayudas públicas y de los vaivenes políticos", exponen desde la asociación.

Esta ayuda, continúan, cubre los gastos de actividades ya realizadas por las entidades que la reciben. En concreto, el foco del problema es que la subvención correspondiente a los gastos realizados por APIV desde abril de 2023 hasta marzo de 2024 ha quedado pendiente de ejecutarse.

Unos gastos que ascienden a 100.000 euros aproximadamente, de los cuales, teniendo en cuenta años anteriores, APIV esperaba un retorno de unos 75.000 euros. Una cantidad que incluye parte de los gastos estructurales y de funcionamiento, así como casi la totalidad de los gastos en actividades y convocatorias realizadas, entre ellas la edición de Baba Kamo - Festival i fira de llibre Il·lustrat de 2023 o la exposición anual en la Fira del Llibre de Valencia.

Con la "voluntad de solucionar esta situación y junto con el resto de entidades afectadas", APIV ha mantenido reuniones con la administración responsable de convocar la subvención. "Pero, desgraciadamente, no se ha llegado a una solución y APIV ha tenido que dar por perdido el retorno de los gastos de ese período. El resultado es una situación económica muy delicada, donde peligra la continuidad de la asociación en 2026", lamentan.

Después de casi 30 años de actividad, APIV ha desarrollado una labor de promoción y defensa de los derechos profesionales, impulsando exposiciones colectivas, celebrando durante seis años el Festival i fira del llibre il·lustrat Baba Kamo, programando jornadas de buenas prácticas y profesionalización, charlas y reuniones tanto presenciales como online como Comboi o Juntaera, y ofreciendo soporte jurídico a sus personas socias, consiguiendo resultados muy favorables como los de Gema Over frente a Netflix, Malota ante El Hormiguero o Ralf Wandschneider frente a Bar Cerveseria Splash.

Además de coordinarse con otras asociaciones del estado (FADIP) y de Europa (EIF) para luchar por la protección frente a la IA generativa y su falta de regulación actual.

Excepcionalmente, tras la dana de octubre de 2024, APIV se dedicó durante un año al acompañamiento de personas del sector afectadas, ayudando a presentar documentación, solicitar ayudas para paliar pérdidas, ofreciendo ayuda psicológica especializada a través de un convenio con Psicólogas sin Fronteras y poniendo el foco en los retos medioambientales y ecológicos a medio y largo plazo.

A pesar de que hace unos días APIV recibió la renovación de la ayuda del Ministerio de Cultura por la DANA, que supone un "balón de oxígeno" para el problema inmediato de liquidez, esta subvención se dedica a un proyecto que la asociación no realizaría sin dicha ayuda, y cuya financiación debe dedicarse íntegramente a este cometido.

Por ello, "el problema económico de la estructura de la asociación no desaparece, sino que se aplaza hacia finales de 2026, cuando, de no encontrar financiación alternativa, la asociación tendría que despedir a su personal y cesar su actividad", precisan.

Por lo tanto, para poder continuar con su labor y evitar el cese de un proyecto con casi 30 años de trayectoria, APIV ha decidido lanzar una campaña de micromecenazgo, abierta tanto a personas vinculadas al ámbito de la ilustración como a otras que empatizan con las personas creadoras y valoran la ilustración como medio artístico, elemento fundamental de la cultura y forma de comunicación. Es accesible en el siguiente enlace https://www.goteo.org/project/salvemos-apiv