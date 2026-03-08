Impulsan la producción de 2.000 plantas esenciales para la supervivencia de una mariposa vulnerable

La Generalitat impulsa la producción de más de 2.000 plantas esenciales para la supervivencia de una mariposa vulnerable - GVA

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente y el Institut Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) colaboran en un proyecto de conservación de la mariposa Apolo (Parnassius apollo), especie vulnerable en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, que ha implicado la producción de más de 2.000 plantas esenciales para su supervivencia.

El proyecto de conservación de esta especie de mariposa tiene como objetivo la recuperación de poblaciones en hábitats mediterráneos de alta montaña, como el del Parc Natural de Penyagolosa, donde su regresión ha sido especialmente acusada, hasta la propia extinción, pese a estar protegida a escala estatal y autonómica.

Actualmente, la mariposa se enfrenta a importantes amenazas, una de ellas relacionada con su alimentación. Las larvas dependen casi en exclusiva de plantas del género Sedum, cuya disponibilidad está disminuyendo como consecuencia de la pérdida y fragmentación del hábitat y los efectos del cambio climático, entre otros. Por otra parte, el desajuste entre los periodos de floración de los cardos, el alimento de los adultos, y el vuelo de la mariposa reducen las posibilidades de alimentación y reproducción, detalla la administración autonómica.

La participación de la Conselleria, a través del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 ubicado en el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), es "clave" con la producción de las plantas necesarias para alimentar a la mariposa en sus diferentes fases y favorecer el éxito de las acciones de cría y refuerzo poblacional.

Durante el primer año de colaboración, el equipo de Flora Amenazada del CIEF ha producido alrededor de un millar de ejemplares de Sedum album y unas 700 plantas de Sedum sediforme, especies clave en la dieta larvaria de Parnassius apollo.

Además, se ha experimentado con unas 200 plantas de Sedum acre para evaluar su idoneidad como recurso complementario. Parte del trabajo del CIEF se ha centrado en adaptar las condiciones de cultivo para obtener plantas más elongadas y con mayor brotación, lo que permite disponer de más biomasa comestible para las larvas.

De forma paralela, el CIEF ha producido ejemplares de Carduus assoi y Carduus nigrescens, cuya floración resulta fundamental para la alimentación de los adultos reproductores.

Los trabajos desarrollados por este centro están cofinanciados con los fondos europeos Next Generation y complementan las acciones científicas del Cavanilles que incluyen la cría en cautividad, la liberación controlada de larvas, el seguimiento de las poblaciones y la restauración del hábitat de la Comunitat Valenciana.

Actualmente, la planta producida se emplea para alimentar a las mariposas y larvas en cautividad, tanto en las instalaciones del Cavanilles, como en mariposario en el Parque Natural de Penyagolosa. En próximas fases se prevén acciones de siembra en campo para incrementar las poblaciones de planta naturales.

MARIPOSA APOLO (PARNASSIUS APOLLO)

La mariposa Apolo (Parnassius apollo) es una de las especies de lepidópteros más emblemáticas de Europa, fácilmente reconocible por su gran tamaño, alas de color blanco translúcido y las características manchas negras y ocelos rojizos en las alas posteriores. Es una especie ligada a ambientes de alta montaña.

En la Comunitat Valenciana, la mariposa Apolo presenta una distribución muy restringida y fragmentada, limitada a unos pocos núcleos en áreas montañosas del interior, como el Parque Natural de Puebla de San Miguel, o el Parque Natural de Penyagolosa, donde históricamente existieron poblaciones hoy desaparecidas.

Esta situación de aislamiento, unida a su baja capacidad de dispersión y a su elevada especialización ecológica, hace que las poblaciones valencianas sean especialmente vulnerables y dependan de medidas activas de conservación para garantizar su persistencia a largo plazo.