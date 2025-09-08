Un incendio afecta al edificio de la dirección territorial de Educación en València

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado esta madrugada al edificio de la dirección territorial de la Conselleria de Educación, ubicada en la calle de Gregoria Gea de València, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento.

El edificio, tal y como han apuntado las mismas fuentes, no podrá utilizarse hoy debido al humo generado con el incendio.

De esta forma, el personal de este edificio teletrabajará durante esta jornada, según ha podido saber Europa Press. No ha habido que lamentar ningún daño personal.