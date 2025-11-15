Un incendio afecta a una nave de desguace de motos en Alboraia - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la mañana de este sábado afecta a una nave de desguace de motocicletas en la localidad valenciana de Alboraia, han informado el Consorcio Provincial.

El aviso se ha recibido a las 09:37 horas y hasta el lugar, la calle Calderers del municipio, se han desplazado en un primer momento bomberos de Paterna, Moncada, Burjassot, oficial y sargento. También han acudido medios de bomberos del Ayuntamiento de València.

Posteriormente, el dispositivo se ha ampliado a cuatro dotaciones de bomberos, al añadirse Torrent, añaden desde el Consorcio.