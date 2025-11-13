Un incendio afecta a las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa

Archivo - Vehículos de bomberos
Archivo - Vehículos de bomberos - AYTO ALICANTE - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 10:08

ALICANTE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado a las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, en Alicante, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se ha originado a las 9.13 horas por causas que no han sido concretadas y ha afectado al aislamiento térmico de la obra, lo que ha generado gran cantidad de humo negro.

En el operativo para sofocar el incendio participa una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); un Furgón Transporte Varios (FTV) con sargento; un cabo y siete bomberos de los parques de Benidorm y San Vicente.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado