Un incendio afecta a las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa

ALICANTE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un incendio ha afectado a las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, en Alicante, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.
El fuego se ha originado a las 9.13 horas por causas que no han sido concretadas y ha afectado al aislamiento térmico de la obra, lo que ha generado gran cantidad de humo negro.
En el operativo para sofocar el incendio participa una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); un Furgón Transporte Varios (FTV) con sargento; un cabo y siete bomberos de los parques de Benidorm y San Vicente.