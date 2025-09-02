Un incendio forestal en Barxeta (Valencia) obliga a cortar al tráfico la carretera CV-573

Un incendio forestal en Barxeta obliga a cortar al tráfico la carretera CV-573 - 112 GVA

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal en Barxeta (Valencia) ha obligado a cortar al tráfico la carretera CV-573, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El incendio se ha originado este martes por la tarde y del fuego ha avisado el Observatorio del Mondúver de incendio forestal en Barxeta.

Emergencias ha detallado que los efectivos de bomberos trabajan sobre dos focos distantes y han solicitado a la Guardia Civil el corte de la CV-573.

A las 16.15 horas, trabajaban en la extinción del incendio seis medios aéreos, dos capataces forestales y un técnico forestal, dos autobombas y cinco unidades de Bombers Forestals --una de ellas helitransportada--, así como una dotación y dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. También se han desplazado una Unidad de Prevención y dos agentes medioambientales.