El incendio forestal de Tibi sigue con evolución favorable tras dos días activo

Incendio de las faldas del Maigmó en Tibi - CONSORCIO DE BOMBEROS

ALICANTE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que afecta desde el pasado martes por la tarde a la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi (Alicante), continúa este jueves con evolución favorable después de que se diera por controlado en la tarde de la pasada jornada.

A primera hora de este jueves trabajan en las labores de extinción dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Alicante y dos unidades de bomberos forestales, detalla el organismo provincial.

En concreto, según el 112, los medios movilizados este jueves son tres unidades terrestres y dos autobombas de bomberos forestales, junto a dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se dio por estabilizado este pasado miércoles por la mañana y controlado sobre las siete de la tarde. Se originó pasadas las 17.15 horas del martes y afecta a la cara del Maigmó que da a Tibi, con llamas también detectadas en las inmediaciones del Racó de Creu.

Por el momento, las estimaciones son entre ocho y diez hectáreas quemadas, según indicó este miércoles el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga desde el martes por la tarde las causas del incendio forestal declarado en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi.