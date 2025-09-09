Un incendio de residuos obliga a cerrar la planta de transferencia de Sagunt (Valencia) y deja dos empleados heridos

Un incendio de residuos obliga a cerrar la planta de transferencia de Sagunt y deja dos heridos - SAG

El fuego se produjo por la mezcla de sustancias peligrosas de origen doméstico con basura convencional, que generó una "nube tóxica"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en los residuos de la fracción resto ha obligado a cerrar de manera temporal la planta de transferencia de residuos de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), situada en el polígono Sepes de Sagunt (Valencia), y ha dejado dos trabajadores heridos por inhalación de humo.

El incidente se ha producido este lunes, cuando un camión procedía a descargar material sobre la tolva número 3 de las instalaciones. El personal trabajador presente ha detectado humo procedente de los residuos e intentaron extinguirlos por sus propios medios. Sin embargo, en lugar de contener la combustión, se desencadenó una reacción química que generó una nube tóxica alrededor de ellos, según ha indicado la SAG en un comunicado.

Tras ello, "de forma inmediata", se activó el protocolo de emergencia y los bomberos y la Policía Local acudieron "rápidamente". Después de las primeras evaluaciones, decidieron verter la basura en el suelo de la planta para dispersarla y minimizar los riesgos.

El "fuerte olor" a productos químicos, principalmente amoniaco y lejía, confirmó que entre los residuos se habían mezclado con sustancias peligrosas de origen doméstico, los cuales "nunca deben depositarse con la basura convencional".

A causa de la inhalación de estos vapores tóxicos, dos trabajadores fueron trasladados al Hospital de Sagunto, donde recibieron atención médica. La SAG ha detallado que su estado no ha revestido gravedad y horas más tarde fueron dados de alta.

Como medida preventiva, la planta de transferencia ha suspendido la actividad durante la mañana de este martes. Durante este tiempo, equipos de emergencia han evaluado y limpiado la zona afectada, antes de autorizar la reanudación gradual del servicio.

En el plano logístico, la interrupción obligó a trasladar los camiones de basura a la planta de Algimia, perteneciente al Consorcio C3/V1.

La SAG ha resaltado que este incidente ha subrayado "la importancia de separar adecuadamente los residuos y depositarlos en los contenedores indicados". Asimismo, tanto la SAG como el Ayuntamiento de Sagunt han recordado a la ciudadanía que el Ecoparque fijo y el ecomóvil de la ciudad están disponibles para el depósito de materiales peligrosos.

Entre los elementos que nunca deben mezclarse con la basura convencional destacan las pilas y baterías, ya que contienen metales pesados que contaminan el entorno y pueden provocar incendios; las pinturas y disolventes, que liberan vapores tóxicos y son "altamente inflamables"; las lámparas fluorescentes, que incluyen mercurio y otros compuestos nocivos; los aerosoles, que presentan el riesgo de explosión y de incendio; y productos de limpieza doméstica con combinaciones como amoniaco y lejía, que generan gases nocivos y reacciones peligrosas.