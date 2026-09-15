El incendio de Tuéjar quema 690 hectáreas y obliga a desalojar a unas 25 personas

Bomberos en el incendio de Tuéjar (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la tarde de este martes en la localidad valenciana de Tuéjar afecta, según una estimación provisional, a unas 690 hectáreas y a 17 kilómetros de perímetro. Además, ha obligado a la evacuación preventiva de unas 25 personas de una colonia, un camping y una pequeña aldea.

Así lo ha manifestado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi que se ha llevado a cabo esta noche en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona.

Según ha detallado el representante del Consell, el fuego ha comenzado aproximadamente sobre las cuatro de la tarde en el municipio de Tuéjar. "Estamos hablando de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia", ha remarcado.

Posteriormente, "ha habido un viento intenso que ha sobrepasado las líneas de contención, lo que ha obligado a decretar la situación de emergencia nivel 1, aproximadamente a las seis menos diez de la tarde, y, después se ha decretado la situación 2 a las 18.55h". En esos momentos, se ha activado también a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Valderrama ha subrayado que se está trabajando "intensamente" y ha valorado "la dedicación de los profesionales: bomberos forestales, la Unidad Militar de Emergencias, el Consorcio Provincial de Valencia y los ayuntamientos".

En concreto, los efectivos que están trabajando en la extinción de las llamas son alrededor de 200 efectivos, además de la Policía de la Generalitat y la Guardia Civil y servicios sanitarios que están participando también como apoyo.

Hay 40 medios terrestres que están disponibles, tanto autobombas como vehículos ligeros, y en el día de hoy se han activado 14 medios aéreos, de los cuales han podido colaborar en el incendio forestal once.

Valderrama ha recordado que para mañana se ha establecido un aviso naranja en buena parte de la provincia de Valencia por lluvias importantes, por lo que ha pedido a la población "la máxima prudencia y que en todo momento sigan las instrucciones, los consejos y las recomendaciones que tienen a su disposición en la página web del 112 y en la app".

"Entramos en una época en la que todavía se mantienen posibles incendios forestales, porque sí que es verdad que hay un combustible importante en nuestros bosques, y también con riesgo de lluvias e inundaciones. Y todos las administraciones, aquí está la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España, las diputaciones y también la ciudadanía, tenemos que colaborar tanto para avisar cuando se produzca algún incendio forestal", ha resuelto.

Por su parte, Jorge Gil, inspector jefe de Consorcio de Bomberos de Valencia, ha apuntado que el incendio sigue activo, ahora en una fase "un poco más latente". Ha augurado que esta noche el viento "va a bajar considerablemente, componente oeste-noroeste, y el incendio se va a parar mucho".

"Vamos a trabajar toda esta noche para ir consolidando zonas accesibles, porque el incendio, aparte de zonas de campo, tiene zonas de difícil acceso, a las cuales posiblemente esta noche no podamos acceder, pero todo lo que sea accesible vamos a estar trabajando porque el incendio queda latente y es más fácil poder hacer frente a él", ha expuesto.

En la misma línea, ha considerado que la noche va a ser "bastante tranquila en el aspecto meteorológico", lo que beneficia al operativo. Hasta las 10.00 horas de la mañana seguirá siendo favorable la climatología y a partir de las once sí que se espera un cambio de viento que puede hacer que el incendio se dirija hacia la zona que ha quemado hoy.

CAMBIO DE VIENTO Y LLUVIAS

"Es verdad --ha puntualizado-- que luego, a media tarde, hay una previsión meteorológica de posibles lluvias que puede venir asociadas con rachas de vientos fuertes y que puede ser favorable la lluvia, pero sí que se nos van a presentar rachas importantes de vientos que nos pueden avivar el frente incendio.

Gil ha advertido que mañana, cuando cambie el viento a este-sureste, bueno, la zona de mayor riesgo puede ser la colindante con el pantano, "sobre todo con la previsión de que no se nos produzca un salto al lado oeste del pantano, que sería un problema grave porque ahí es una zona muy abrupta para el acceso".

Por ello, "la idea es enviar algún recurso a aquella zona y, en caso de que hubiera hipotéticamente un posible salto, pues con los recursos que tenemos por allí, los medios aéreos, pues prever que no haya continuidad en aquel lado del pantano", ha apostillado.