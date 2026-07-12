Un incendio de vegetación en Benidorm genera una densa columna de humo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación iniciado este domingo por la tarde en Benidorm ha generado una columna de humo muy visible en la ciudad.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha recibido el aviso del fuego a las 17.04 horas, tras lo que continúa activo dos horas después.

Las llamas afectan a vegetación de tipo matorral, monte bajo. No constan heridos por este incendio, informa el organismo provincial.

Hasta la zona se ha movilizado un helicóptero para dirigir y coordinar las dotaciones de tierra.

En las labores de extinción participan 12 efectivos del parque de bomberos de Benidorm junto a una unidad de mando jefatura, dos bombas forestales pesadas, una bomba nodriza pesada y una bomba rural pesada, así como tres unidades de bomberos forestales y un medio aéreo de extinción.