Un incendio en una vivienda en Mislata deja tres personas heridas

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en una vivienda en la localidad valenciana de Mislata se ha saldado con tres personas heridas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado de que, hasta el lugar, se han movilizado un SVAE, dos SVB y un SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a tres personas. Dos de ellas --mujeres-- han recibido el alta 'in situ'. Un hombre, de 44 años, ha sido trasladado en SAMU al Hospital General de Valencia por inhalación de humo.

Los bomberos han acudido a la zona del fuego, en la avenida La Paz, donde en una vivienda ubicada en la cuarta planta de un edificio de cinco alturas, se ha declarado un incendio sobre las 12.12 horas de este jueves. El incendio, pasadas las 14 horas, se ha dado por extinguido.

En concreto, las tres personas afectadas han sido atendidas por los medios sanitarios, detallan fuentes del Consorcio.

En el incendio han intervenido tres dotaciones de bomberos de Torrent, Paterna, Catarroja, con un sargento de Paterna y un oficial de guardia.