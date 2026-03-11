Un incendio en una vivienda obliga a desalojar a una decena de personas de un edificio en Altea (Alicante)

Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este miércoles en una vivienda de la cuarta planta de un edificio de la avenida Rei en Jaume I de Altea (Alicante) ha obligado a desalojar a una decena de personas que estaban en ese momento en sus inmuebles, incluido un vecino con movilidad reducida.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que las llamas son "visibles desde el exterior" y que estas "salen por la terraza" del piso. El aviso por este suceso se ha recibido sobre las 17.15 horas y los efectivos continúan con las labores de extinción.

A las labores de lucha contra el fuego se han sumado trabajos para evitar su propagación al resto de viviendas y espacios comunes del edificio, según ha precisado este organismo, que ha apuntado que no tiene constancia de que haya personas heridas.

Ante este suceso, el Consorcio Provincial ha movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba urbana ligera (BUL) y una autoescalera (AEA) con un sargento, un cabo y nueve bomberos del parque de Benidorm.