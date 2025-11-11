Ineca subraya que la provincia de Alicante mantiene su "crecimiento" aunque la mejora "no" llega a familias y pymes

Archivo - Turistas en una playa de Benidorm - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha subrayado que las comarcas alicantinas mantienen su "crecimiento" aunque "la mejora económica no se ha trasladado a las familias y pymes".

Así se desprende de los resultados del informe de coyuntura socioeconómica de la provincia correspondiente al segundo trimestre de 2025, donde se ha resaltado que "un dinamismo destacado en creación empresarial y afiliación" que "aún posee limitaciones estructurales en tamaño, financiación y empleo asalariado", algo que "reduce" que "llegue el crecimiento a los trabajadores y pequeños empresarios".

En un comunicado, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha apuntado que "la actividad empresarial muestra un importante dinamismo fundacional que contrasta con una profunda fragilidad estructural, ya que el capital promedio por nueva empresa es reducido".

Junto ella destaca que "la afiliación sigue sumando cifras récord con dispar intensidad" porque "la afiliación por cuenta ajena pierde empuje y la afiliación autónoma exhibe un crecimiento superior y sostenido, reflejando una debilidad del tejido empresarial para generar empleo asalariado de calidad y forzando el autoempleo".

No obstante, ha continuado, "es importante destacar que la provincia acumula 52 meses consecutivos con variaciones anuales positivas de empleados y 155 meses seguidos de incremento anual de autónomos superior al dato nacional" desde agosto de 2012.

En esta línea, el presidente de Ineca ha puntualizado que "la situación financiera provincial muestra un punto crítico al anotar un brusco retroceso de depósitos, dato que contrasta con el crecimiento nacional y con las cifras del anterior trimestre que habían supuesto un crecimiento del 9,9 por ciento respecto al año anterior". "Por el momento se desconoce si es una tendencia o supone un hecho puntual dada la incertidumbre global actual", ha apuntado.

Además, el director de Estudios de Ineca y autor del informe, Francisco Llopis, ha agregado que "la provincia enfrenta una crisis financiera por una inusual fuga de depósitos y señales de enfriamiento inmobiliario, aunque aún mantiene el impulso turístico internacional, si bien el crédito aumentó".

"Esta dinámica mejora artificialmente la ratio crédito/depósitos, pero indica una realidad preocupante: Alicante pierde relevancia como centro de ahorro, con flujos que se redirigen hacia otros centros financieros", ha manifestado.

Respecto al comercio exterior, la provincia ha registrado un "ligero" incremento del 2,1% y supera, además, la "leve caída" a nivel nacional (-0,4%). Las frutas y hortalizas vuelven a liderar las ventas al exterior con más de 700 millones. Por su parte, las importaciones han aumentado un 4,6%, de las que un tercio tienen como origen China.

SECTOR INMOBILIARIO

Según Ineca, uno de los "motores" de la economía provincial es el sector inmobiliario, que "atraviesa un momento de inflexión, a pesar de que el primer trimestre del 2025 supuso un importante estímulo al resto de sectores económicos".

De hecho, los visados de obra nueva cayeron un 10,4% en este trimestre, unos 265 menos, mientras España crecía un 2,9%, por lo que la cuota provincial pasa del 7,7% al 6,7%. Las compraventas registran su primer descenso anual "tras cinco trimestres de crecimiento", lo que podría indicar "un posible techo del mercado".

Según el informe, "los precios siguen subiendo a tasas similares a las del trimestre anterior", un 9,7% anual, "lo que puede provocar un retroceso en la transacción". Asimismo, "las ventas a extranjeros residentes alcanzaron 401,4 millones de euros, con un ascenso del 5,9%, inferior al 9,9% nacional".

Así, la provincia acumula cinco trimestres consecutivos perdiendo cuota de mercado en valor y número de viviendas vendidas a extranjeros residentes, lo que evidencia una "pérdida de atractivo o escasez de oferta disponible", según Ineca, que, no obstante, ha resaltado que "las cifras indican crecimiento, aunque con menor intensidad".

TURISMO

En cuanto al turismo, Ineca ha apuntado que las pernoctaciones hoteleras de españoles en Alicante caen un 6,5%, frente al descenso del 0,5% del resto de España, hecho que acentúa "la pérdida de cuota en el mercado doméstico".

Asimismo, las noches de turistas extranjeros "crecen por encima de la media nacional" e impulsan el resultado global, "consolidando en la provincia el liderazgo del mercado internacional". Para Ineca, "prueba de ello también es el constante aumento" del tráfico del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, por lo que "el turismo internacional apuntala el sector" al "disfrutar de buenas cifras".

De otro lado, "el turismo rural sigue siendo marginal y con descensos notables, mostrando una oportunidad perdida para diversificar y dinamizar el interior de la provincia".

Así, Llopis ha hecho hincapié en la "preocupante pérdida de intensidad" de los principales indicadores. Por el momento, el bloque social de afiliación "está manteniendo al resto de datos socioeconómicos y es imposible que se mantenga en el tiempo esta situación y que refleje crecimiento".

"REORIENTACIÓN"

A juicio del presidente de Ineca, la provincia "necesita una reorientación estratégica para buscar nuevos vectores de desarrollo productivo enfocados a mejorar el capital promedio que mejoren la supervivencia de las nuevas sociedades, el fortalecimiento financiero y la diversificación económica para sostener el crecimiento y mejorar el bienestar provincial".

"Es importante recordar que recientemente se ha publicado la renta per cápita para el año 2023 y Alicante con 23.507 euros se queda en el puesto 42, si bien mejora dos posiciones respecto a 2022, y todavía recoge una cifra de riqueza que representa el 75,9% del valor promedio nacional, que en términos absolutos se traduce en 7.469 euros menos que la media y hasta 19.153 euros respecto a la provincia con mejor renta per cápita, que en este caso es Madrid", ha concluido el instituto.