Inescop impulsa dos tesis para transformar problemas ambientales en "soluciones" con aplicación industrial

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ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inescop ha impulsado dos nuevas tesis doctorales centradas en "retos muy concretos del sector del calzado", con el objetivo de "transformar problemas ambientales en soluciones con aplicación industrial".

En concreto, las dos tesis defendidas, realizadas en colaboración con la Universidad de Alicante (UA), buscan "qué hacer con los residuos de cuero y cómo aprovechar la paja de arroz como materia prima alternativa", ha indicado el centro tecnológico en un comunicado.

Con ellas, Inescop suma ya 32 tesis doctorales, algunas de ellas desarrolladas en modalidad de doctorado industrial, es decir, investigaciones conectadas directamente con "las necesidades reales de las empresas".

La primera de las tesis, defendida por la investigadora Manuela Bonilla, se centra en buscar "nuevas formas de tratar los residuos de cuero curtido, uno de los más difíciles de gestionar para la industria", ya que "apenas puede reciclarse con los métodos habituales", según Inescop.

La investigación demuestra que ciertos microorganismos pueden ayudar a descomponer este material y abre la puerta a procesos de compostaje controlado que faciliten su "aprovechamiento" y reduzcan su "impacto ambiental".

La segunda tesis, defendida por Víctor Manuel Serrano Martínez, busca aprovechar la paja de arroz, un residuo agrícola "abundante" en la Comunitat Valenciana, para transformarlo en "materiales útiles para suelas, adhesivos y otros componentes del calzado".

De esta manera, se centra en "la valorización sostenible de la paja de arroz para obtener nuevos materiales de origen natural con aplicación en el calzado". La investigación aprovecha dos de los principales componentes de este residuo agrícola, la celulosa y la lignina.

CALZADO "MÁS SOSTENIBLE"

Ambas investigaciones reflejan "una línea cada vez más clara" en el trabajo de Inescop: impulsar una industria del calzado "más sostenible, menos dependiente de materiales derivados del petróleo y mejor preparada para responder a las exigencias regulatorias".

En el caso de la paja de arroz, según el centro tecnológico, el impacto es "especialmente relevante" para la Comunitat Valenciana, donde se generan entre 75.000 y 90.000 toneladas anuales de este residuo y cuya gestión es "un reto ambiental" en entornos como l'Albufera.

Con estas dos tesis, Inescop pretende reforzar su "capacidad investigadora" y su papel como "socio del tejido empresarial", al tiempo que trasladar "conocimiento científico a soluciones concretas para el calzado, los materiales y la gestión de residuos".