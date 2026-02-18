Las infecciones respiratorias descienden a nivel basal de transmisión en la Comunitat Valenciana

Archivo - Gripe - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El conjunto de infecciones respiratorias se ha situado en la séptima semana del año en el nivel basal de transmisión en la Comunitat Valenciana al bajar la incidencia a 714,6 casos por cada 100.000 habitantes.
El Plan de contingencia de la Conselleria de Sanidad marca el escenario de riesgo cero, situación inter-epidémica o basal, para una tasa de incidencia de IRA inferior a 756 casos por cada 100.000 habitante en la actual temporada en la Comunitat Valenciana.
Así, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) en la séptima semana del año, del 9 al 14 de febrero, las infecciones respiratorias han bajado de 764,6 casos a 714,6 casos, una reducción del 6,54%.
En concreto, la gripe ha caído hasta los 15,7 casos, un 55,4% menos que la semana anterior cuando repuntaron a 35,2 casos. Asimismo, el virus respiratorio sincitial (VRS) ha bajado de 97,1 casos a 79,3 casos, un 18,33% menos, y siguen sin registrarse casos de casos de covid.
Por edades, los contagios por virus respiratorios de los menores de 4 años han bajado de 2.989,6 casos a 2.801, mientras que entre los mayores de 65 años han pasado de 754,3 casos a 685,2.
Asimismo, la incidencia de ingresos hospitalarios ha bajado de 16,1 casos a 14,8. En concreto, por gripe ha bajado de 0,9 casos a 0,5, mientras que para el VRS ha subido una décima, de 3,3 casos a 3,4.