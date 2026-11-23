Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francisco Sánchez Caro, ingeniero de Caminos, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que los efectos de la riada se podían haber mitigado con medidas previas: "Estamos inundados de políticos que no saben hacer nada".

Sánchez se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. Hoy también estaba citado Federico Bonet, exdecano del Colegio de Caminos.

Sánchez, en una declaración testifical-pericial propuesta por Vox --aunque no ha comparecido el letrado de este partido político--, ha indicado que participó en la comisión de la Dana del Senado y, posteriormente, es asesor de la reparación de la presa de Buseo. Ha criticado que "estamos inundados de políticos que no saben hacer nada y no por profesionales".

A este respecto, ha explicado que la vegetación y las cañas en los cauces tiene un comportamiento diferente según el escenario. "Puede ser positiva en situaciones normales pero en una situación de dana o gota fría se produce un arrastre. Esto empieza a hacer cargas horizontales a los puentes para las que no están preparados", ha dicho.

Y ha continuado: "En zonas donde el riesgo de grandes avenidas es importante se deberían sacrificar los efectos positivos para el medio ambiente para salvar vidas humanas. Eso también con las obras no ejecutadas".

En este sentido, ha recordado que de la presa de cheste había siete proyectos diferentes y se derogó el Plan Hidrológico Nacional. "Tampoco se hizo ninguna de las presas previstas", ha indicado. "Alguna responsabilidad debería tener alguien. De haberse realizado esas obras, los efectos de la dana se hubieran mitigado", ha expuesto.

"Pero también --ha añadido-- con la gestión de las propias avenidas o los avisos a la población, que también debe estar en manos de profesionales", opina.

El testigo ha indicado que en las obras planeadas no ejecutadas estaban identificados los cauces peligrosos y las presas que se debían construir. "En concreto, la presa de Cheste conoce varios proyectos de grandes empresas de ingeniería de España que están en algún cajón. Esa es la realidad y estas son las consecuencias", ha dicho.

Su opinión es que se ha abandonado la construcción de infraestructuras hidráulicas y el mantenimiento está al "mínimo". "La Comunidad valenciana tiene un riesgo histórico de grandes avenidas. Si no se hace nada, nada se mejora", ha expuesto.

A su juicio, no se ha hecho lo que tenía que haberse hecho: "Para mí todo fue un déficit de infraestructuras y una gestión manifiestamente mejorable", ha apostillado.