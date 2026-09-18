Inician las obras del nuevo parque de bomberos de Elda: 4,8 millones de inversión y 62 efectivos en seis turnos

Colocación de la primera piedra del que será el nuevo parque de bomberos de Elda (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha informado de que el Consorcio de Bomberos inicia las obras del nuevo parque de Elda. Contará con un equipo de 62 efectivos, que se distribuirán en seis turnos. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 4.767.000 euros.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha puesto este viernes la primera piedra del nuevo complejo, que se ubicará junto al Instituto Valle de Elda y tendrá una superficie de 2.000 metros cuadrados, es decir, "tres veces mayor que el parque actual", y destacará por su "alta eficiencia energética".

Así lo ha señalado la Diputación en un comunicado, en el que ha apuntado que los trabajos de construcción durarán aproximadamente de un año y las instalaciones contarán, además, con un hangar para una decena de vehículos, una torre de maniobras y una helisuperficie.

Pérez, a quien han acompañado, entre otros, el alcalde del municipio, Rubén Alfaro, y el diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, ha agradecido al Ayuntamiento de Elda la cesión de la parcela, de 14.435 metros cuadrados.

Y ha destacado que el nuevo enclave "destaca por su buena conectividad, ya que dispone de un acceso directo y próximo a las principales vías de comunicación, al casco urbano del municipio y al resto de localidades al que presta servicio".

El nuevo parque de Elda, junto al auxiliar de Villena, prestará servicio a la quincena de municipios que integran la zona operativa del Vinalopó: Algueña, Beneixama, Biar, El Camp de Mirra, Cañada, La Romana, Monforte del Cid, Monòver, Novelda, Petrer, El Pinós, Salinas y Sax, además de los dos citados.

"Se trata de un espacio completamente nuevo y funcional que triplica la superficie del antiguo parque ubicado en el barrio de Numancia, que con más de 35 años de antigüedad se ha quedado obsoleto", ha aseverado Pérez.

De esta forma, las nuevas instalaciones podrán albergar un mayor número de vehículos, un mejor equipamiento y unas dependencias y zonas adaptadas a las necesidades de los bomberos, "lo que se traducirá en una mejora del servicio y de las condiciones de trabajo", según el presidente de la Diputación.

"ALTAMENTE EFICIENTE" A NIVEL ENERGÉTICO

De acuerdo con la institución provincial, el nuevo edificio será, además, "altamente eficiente" desde el punto de vista energético, ya que dispondrá de paneles solares, entre otras prestaciones. "Será un referente en toda la Comunitat Valenciana, una instalación moderna, eficiente y puntera tanto por sus dimensiones como por los servicios e instalaciones que albergará", ha señalado Pérez.

Asimismo, ha añadido: "Desde la Diputación de Alicante vamos a seguir trabajando para mejorar y modernizar todas las instalaciones del Consorcio Provincial de Bomberos con el fin de prestar una mejor asistencia y las mejores condiciones de trabajo a los bomberos, de los que nos sentimos profundamente orgullosos".

"EMERGENCIAS MÁS DINÁMICAS Y PELIGROSAS"

Por otro lado, Alfaro ha resaltado la "trascendencia de esta jornada para la ciudad y ha afirmado que "para Elda, para las localidades de la comarca y para el Consorcio Provincial es un día de felicidad". "Desde hace tiempo veníamos compartiendo con la Diputación la necesidad de modernizar y mejorar las instalaciones del parque de bomberos", ha manifestado.

Según un comunicado del consistorio eldense, el primer edil ha destacado "la apuesta por la eficiencia en la construcción del nuevo edificio, para que sea sostenible y que el mantenimiento sea lo más sencillo posible, mejorando las condiciones operativas" del personal.

"Nuestro territorio tiene que afrontar cada vez emergencias más dinámicas y más peligrosas, como estamos viendo con la nueva generación de incendios forestales y con las danas, y con este nuevo parque podremos ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas de la comarca", ha concluido Alfaro.

El acto ha contado también con la asistencia de los diputados provinciales de Arquitectura, Carmen Selles; Medio Ambiente, Magdalena Martínez; Cultura, Juan de Dios Navarro; y Recursos Humanos, José Antonio Bermejo, así como de alcaldes y concejales de la zona.