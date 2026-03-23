Iniciativa celebra el fin de semana su 7º congreso para "reactivar" el partido y renovar dirección, estatutos y ponencia

Iniciativa celebra este fin de semana su congreso para "reactivar" el partido y renovar dirección, estatutos y ponencia - INICIATIVA

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa --uno de los tres partidos que integran la coalición Compromís-- celebrará este sábado 28 de marzo su séptimo congreso, convertido en "cita política clave" para "reactivar" el partido, la militancia y la ciudadanía, así como reforzar el proyecto de la formación y actualizar su propuesta ante un contexto marcado por "el auge de la extrema derecha, el incremento de las desigualdades, la crisis climática y la degradación del debate democrático".

Una vez concluido el mandato de los actuales portavoces de la formación, Aitana Mas y Alberto Ibáñez, elegidos en el anterior congreso en febrero de 2022, la militancia abordará la renovación de la dirección del partido con la elección de portavoces y de miembros de la Mesa Nacional, el máximo órgano de decisión entre congresos.

Asimismo, en el cónclave se debatirán y se someterán a votación tres documentos centrales que definirán el "rumbo político y organizativo" del partido para los próximos años.

Mas e Ibáñez anunciaron a mediados de enero que no optarían a la reelección. Apenas un día después, el actual diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve manifestó en redes sociales su deseo de recoger el testigo de Mas e Ibáñez y convertirse en el nuevo portavoz de Iniciativa. "Me veo con ganas e ilusión", aseguró entonces.

De este modo, Esteve es el favorito para recoger el testigo de Aitana Mas y Alberto Ibáñez. De hecho, a fecha de este lunes, la de Carles Esteve es la única candidatura presentada, aunque hasta el mismo sábado todavía se podrían presentar más, según han precisado a Europa Press fuentes de la formación ecosocialista.

UNA IZQUIERDA "EN MOVIMIENTO"

El séptimo congreso de Iniciativa se desarrollará el sábado, a partir de las 10.00 horas, en el Complejo La Petxina de València, y llevará por lema 'Actives i combatives: l'impuls de les esquerres', una expresión que reivindica una izquierda "en movimiento, dispuesta a organizar la esperanza y a confrontar la oleada reaccionaria".

De esta forma, 'Actives' apela a la iniciativa política y a la movilización social; 'Combatives' expresa "la voluntad de hacer frente, sin ambigüedades, a las políticas de la derecha y la extrema derecha que erosionan derechos, libertades y cohesión social"; y con el 'Impuls de les esquerres' Iniciativa reivindica "el papel de una izquierda transformadora capaz de volver a marcar agenda política y construir una alternativa basada en la justicia social, la sostenibilidad y la democracia".

La ponencia política del congreso, titulada 'L'impuls de l'esquerra ecofeminista', desarrollará esta apuesta con propuestas para afrontar "la crisis social, ecológica y democrática actual, reforzando un proyecto político que sitúe la vida en el centro y que conecte con las preocupaciones cotidianas de la mayoría social".

La formación se define estatutariamente como una organización de raíz ecosocialista y como un partido antifascista, comprometido con la justicia social, la igualdad, la inclusión, el valencianismo político y la defensa de los servicios públicos. Desde esta perspectiva, defiende una economía "al servicio del bienestar de las personas", una transición ecológica "justa" y una sociedad "libre de discriminaciones".

Por su parte, la imagen de este congreso refuerza esta idea con un lenguaje visual "directo": rojo, negro y una diagonal de fuerza "que simboliza confrontación democrática, posicionamiento político y voluntad de avance". Una identidad gráfica "que no busca neutralidad, sino expresar con claridad que hay una batalla política y cultural en marcha", según han explicado desde el partido.

EN UN MOMENTO POLÍTICO "DETERMINANTE"

Para Iniciativa, este congreso llega en un momento "especialmente determinante" en el que "las derechas y ultraderechas intentan convertir en normal aquello que es inaceptable: el racismo, el machismo, el negacionismo climático, la persecución política o el ataque a la pluralidad lingüística y cultural".

Ante este escenario, la formación recalca que "no basta con reaccionar ni con administrar la indignación", sino que hace falta "más política, más democracia y más organización social para confrontar los intereses de los poderosos y defender la mayoría social".

Con todo, este cónclave pretende "reactivar" el partido, la militancia y la ciudadanía, así como reforzar una oposición "combativa a las políticas regresivas del Gobierno valenciano" presidido por Juanfran Pérez Llorca (PP) y con el apoyo parlamentario de Vox e impulsar un proyecto ecosocialista y feminista "capaz de disputar el futuro desde los gobiernos".