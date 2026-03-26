Una "innovadora" muestra revela en el IVAM el protagonismo del "clan matriarcal" en la obra de Julio González

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) propone una "innovadora" e inédita revisión de sus fondos de Julio González (Barcelona, 1876-Arcueil, 1942) con una exposición que "pone en el centro del relato" el protagonismo de las mujeres que lo rodearon. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) propone una "innovadora" e inédita revisión de sus fondos de Julio González (Barcelona, 1876-Arcueil, 1942) con una exposición que "pone en el centro del relato" el protagonismo que el "clan matriarcal" que lo rodeó tuvo en la obra del gran maestro de la escultura moderna en hierro.

La muestra --que se abrirá al público este viernes coincidiendo con el día en el que falleció el artista hace 86 años-- se titula 'La mujer en la obra de Julio González' y reúne un total de 148 piezas, todas ellas pertenecientes a la colección del museo valenciano --que alberga el conjunto más importante del mundo del creador--, a excepción de cuatro dibujos de la colección Alfons Roig de la Diputació de València.

La selección, enmarcada en los actos conmemorativos del 150 aniversario del autor y que se podrá contemplar hasta el próximo 28 de febrero de 2027, ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; Philippe Grimminger, heredero y administrador del legado; y la comisaria del proyecto, Brigitte Leal.

Esta especialista ha explicado que, la exhibición apuesta por adentrarse en "una historia nunca estudiada anteriormente". No se trata, ha precisado, de "inventar un Julio González feminista, ya que, evidentemente era un hombre del siglo XIX y no se podía romper con esas ideología".

Sin embargo, revisando el catálogo del artista y, en concreto el del IVAM, la comisaria apreció que "la mujer dominaba totalmente su obra desde el principio hasta el final". Las mujeres que integraron su "clan matriarcal" --su hija, la artista abstracta Roberta González; sus hermanas; su compañera, Marie-Thérèse Roux, y las herederas Carmen Martínez y Viviane Grimminger-- no han tenido un papel "para nada anecdótico" en la producción del escultor, sino todo lo contrario, "dominaron" su actividad desde el principio al final, ha aseverado.

Para reflejarlo, el montaje sigue una organización que subraya las grandes etapas de la evolución de Julio González, enlazando vida y creación, intimidad e historia, con retratos del entorno familiar o de mujeres de la vida moderna --fijó la mirada tanto en la figura de la 'garçon' como la campesina--, desnudos académicos o abstractos y figuras reales o idealizadas.

Entre todas las piezas, destaca una obra capital, 'Dafne' (1937), donde, según ha remarcado la comisaria, se trata a partir del tema de la ninfa de la mitología griega el tema de la violación. "Me parece sorprendente que nadie haya visto que este es el tema. Lo enseña desde su más firme elocuencia, con una figura de dolor y desesperación, con las manos hacia arriba, y casi tiene más fuerza así que si se hiciera con un mensaje más directo. Lo más interesante es que a día de hoy la entendemos tal y como quiso Julio González quiso y no como hace años, cuando no se veía esa visión", ha reflexionado Leal.

"RELECTURAS INAGOTABLES"

Por su parte, Blanca de la Torre ha alabado la labor de la comisaria y ha considerado que "tenía que ser ella la que diera este vuelco a la obra de Julio González". "Podríamos pensar --ha continuado-- que queda poco por añadir sobre esta figura fundamental, pero existen artistas cuya obras admiten relecturas inagotables y Julio González es uno de ellos".

En este sentido, ha reivindicado que esta muestra "introduce una perspectiva absolutamente innovadora al situar en el centro del relato a las mujeres que desempeñaron un papel decisivo en la vida y preservación del legado del autor".

En la misma línea, Philippe Grimminger ha subrayado que Julio González "ha marcado la historia del arte y sigue inspirando la creación contemporánea 150 años después de haber nacido". Prueba de ello, ha comentado, es que más de 130 instituciones en todo el mundo conservan alguna pieza de este creador.

CATÁLOGO RAZONADO

Además, ha anunciado que se van a publicar en septiembre los últimos dos tomos del Catálogo Razonado de Julio González, a cargo de Amanda Herold con la colaboración de Boye Llorens, "un trabajo importantísimo inaugurado de la mano del que fuera director del IVAM Tomàs Llorens y que terminará este año".

Por último, Marta Alonso ha exaltado el "orgullo" que hay que sentir tanto por el IVAM como por los fondos de Julo González que en se custodian y ha puesto en valor que el equipo el centro cultural "trabaja cada día para estar a la altura de este legado".

La fidelidad de Roberta González contribuyó de forma crucial a la proyección de la producción artística de su padre. Tras la muerte de su progenitor, Roberta realizará, entre 1953 y 1966, donaciones de esculturas, pinturas y dibujos al Musée national d'Art Moderne de París.

En 1972 hace extensiva su generosidad al Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona y al futuro Centro Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid. Tras su muerte, en 1976, sus dos legatarias universales, la galerista y editora Carmen Martínez y Vivianne Grimminger, continuarán su generosa política de difusión y promoción de la obra de Julio González, dotando entre 1987 y 1997 al IVAM de un fondo excepcional que asciende a 400 obras, así como de los archivos y la biblioteca del artista. El museo valenciano pasa a denominarse desde entonces Centro Julio González.