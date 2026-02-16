Los inquilinos del bloque del barrio Miguel Hernández de Alicante afectado por un incendio serán realojados de urgencia

Un incendio obliga a desalojar a los vecinos de un edificio del barrio Miguel Hernández, en la ciudad de Alicante, el lunes 16 de febrero de 2026 - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los inquilinos del edificio de viviendas que pertenece a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat Valenciana en el barrio Miguel Hernández de la ciudad de Alicante, y que se ha visto afectado este lunes por un incendio de viviendas, serán realojados de urgencia.

Así lo han señalado fuentes de la Conselleria de Vivienda consultadas por Europa Press, que han incidido en que la EVHA trabaja de manera conjunta con el Ayuntamiento de Alicante y los servicios sociales para ofrecer esa solución.

Del mismo modo, han precisado que otros dos edificios colindantes al bloque afectado por el incendio también han sido desalojados y que, una vez que finalicen los trabajos de evaluación de daños, se determinará si los inquilinos pueden volver a estas viviendas.

Desde el Ayuntamiento de Alicante han apuntado que están en contacto con la EVHA, titular de este inmueble, para proporcionar soluciones habitacionales a los afectados, a los que se están proporcionando ya enseres de primera necesidad.