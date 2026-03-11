Una instalación arquitectónica de diseño valenciano reinterpreta el método Gaudí en Frankfurt 2026

La obra diseñada por los arquitectos José Ramón Tramoyeres y Javier Cortina - GGSTUDIO

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una instalación arquitectónica diseñada y fabricada en València va a "transformar" en los próximos meses el jardín del Instituto Cervantes de Frankfurt, en el marco de la celebración de la Capitalidad Mundial del Diseño que celebra la ciudad alemana.

ICEX promueve esta creación que "aspira a convertirse en símbolo del debate europeo sobre el papel de la arquitectura en la transformación social, urbana y económica", explica GGstudio en un comunicado.

La infraestructura ligera, que reinterpreta el método arquitectónico desarrollado por Antoni Gaudí, va a ocupar el jardín del Instituto Cervantes de Frankfurt, entidad anfitriona y socio cultural del proyecto, en un espacio cultural dinámico y abierto al público.

Diseñado por los arquitectos José Ramón Tramoyeres y Javier Cortina, fundadores de ggstudio, y construido por Volúmenes y Vareta, la intervención propone un nuevo modelo de arquitectura cultural: desmontable, reutilizable e itinerante. Con un diseño geométrico orgánico y continuo, la estructura modular ensamblada de madera y cerámica permite su itinerancia internacional, con Milán como próximo destino previsto.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de ICEX de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como referente en diseño, cultura material y soluciones constructivas avanzadas. En este sentido, el pabellón sitúa la materialidad en el centro del discurso arquitectónico, mostrándola no solo como solución constructiva, sino como expresión de identidad en uno de los principales foros internacionales de diseño contemporáneo con gran visibilidad ante instituciones, prescriptores y mercados europeos.

Más allá de su dimensión arquitectónica, la instalación se concibe como un ejercicio de diplomacia cultural y económica que evidencia la capacidad del ecosistema creativo e industrial español para responder a los retos contemporáneos y desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de la construcción.

La estructura de madera presenta una piel híbrida compuesta por soluciones cerámicas, que aportan textura, resistencia y profundidad y componentes textiles que permiten modular la luz, la ventilación y la relación con el entorno. La combinación genera una envolvente dinámica, especialmente significativa en horario nocturno gracias a un sistema de iluminación integrada de bajo consumo.

GGstudio aborda el legado metodológico de Antoni Gaudí "desde una perspectiva operativa y contemporánea". De este modo, el proyecto no reproduce formas históricas, sino que explora principios estructurales y constructivos vinculados a la geometría, la eficiencia material y la relación entre forma y sistema.

CONTEXTO EUROPEO ACTUAL

La instalación traslada esta lógica al contexto europeo actual mediante una estructura modular ligera, desmontable y reutilizable, que combina cultura material mediterránea e innovación técnica. En este sentido, el proyecto se alinea con los principios de la New European Bauhaus al integrar sostenibilidad, precisión constructiva y dimensión social en un modelo de infraestructura cultural circular y reversible.

El espacio no se plantea como un pabellón cerrado, sino como una arquitectura permeable que dialoga con el parque y favorece la circulación libre de visitantes. Así, durante su estancia en Frankfurt, acogerá una programación específica que activará el jardín del Instituto Cervantes como espacio cultural abierto a acoger presentaciones institucionales, encuentros empresariales, actividades culturales, conciertos de pequeño formato y acciones vinculadas a la promoción del diseño y la arquitectura contemporánea.

El proyecto incorpora un análisis específico de circularidad e itinerancia que evalúa el ciclo de vida de la instalación, su desmontaje y su traslado internacional. Este enfoque permite definir criterios para su implantación en distintos contextos urbanos y refuerza el carácter reversible y reutilizable de la infraestructura arquitectónica.

La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de abril y reunirá a representantes institucionales, prensa especializada, arquitectos, diseñadores y profesionales del sector. El acto incluirá intervenciones institucionales, una actuación artística y un encuentro de networking en el entorno de la instalación.

Tras su apertura, el espacio acogerá hasta finales de junio una programación continuada de actividades culturales, profesionales y empresariales orientadas a reforzar el diálogo entre España y Alemania y a generar nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos del diseño, la arquitectura, la artesanía y las industrias creativas.