Instituciones y entidades lamentan la muerte de una vecina de Villena en el accidente de Adamuz (Córdoba)

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Instituciones y entidades han lamentado el fallecimiento de una vecina de Villena (Alicante) en el accidente de trenes ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 43 personas fallecidas, según el último balance de víctimas ofrecido este miércoles.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, se ha mostrado "enormemente triste y consternado por la noticia que confirma" la muerte de esta persona: "Manteníamos la esperanza de que el desenlace hubiese sido otro hasta el día de hoy en el que hemos conocido el triste fatídico desenlace".

En un mensaje publicado en su página de Facebook, el primer edil ha trasladado su "más sincero pésame" y su "cariño y apoyo a los familiares y amigos" de la mujer "en estos momentos tan duros". "Descanse en paz", ha concluido.

Por su parte, el club de baloncesto V-74 Villena, en esta misma red social, ha señalado que se une al "dolor" de un compañero de la entidad "por la pérdida de un familiar". Así, ha dado el pésame a este integrante y a su familia.

De este modo, la agrupación deportiva ha expresado su "más profundo pesar por el trágico siniestro ferroviario de Adamuz" y ha mostrado su "apoyo a todas las familias afectadas".