Instituciones locales exigen una financiación "justa": "Ningún Estado es fuerte si sus municipios son débiles"

València acoge la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP - FEMP

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de instituciones municipales reunidas en València exigen al Gobierno una reforma de la financiación local "justa", ya que, según advierten, "ningún Estado fuerte si sus municipios son débiles".

Así lo ha advertido el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en la apertura de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El responsable de la corporación provincial anfitriona ha recalcado que desde hace años se pide a los ayuntamientos "que asuman más responsabilidades, que estén en primera línea de todo, pero el sistema de financiación no ha evolucionado al mismo ritmo". "Y cuando eso ocurre durante demasiado tiempo, el resultado siempre es el mismo: desequilibrio y factura".

"No hablo en abstracto, --ha proclamado-- hablo de cosas concretas que están pasando ahora mismo, como alcaldes que piden créditos para pagar nóminas, que renuncian a proyectos de futuro porque primero tienen que tapar los agujeros del presente".

"Los municipios estamos sosteniendo España sin una financiación justa, provocando consecuencias reales en vidas reales y en lugares concretos. Esta situación no es sostenible. Por eso, esta comisión no es una reunión más, sino esperamos que sea un punto de inflexión. Porque aquí no venimos solo a debatir un documento y a fijar una posición conjunta", ha aseverado Mompó.

En dicha declaración se va a exigir "la reforma real de la administración local y la actualización urgente del sistema de participación en los ingresos del Estado, el reconocimiento del coste real de los servicios públicos en el territorio y el refuerzo efectivo de la autonomía local".

Y lo harán, ha subrayado, "sin ambigüedades" y trasladarán al Gobierno de España "una declaración clara, unitaria y firme en defensa del municipalismo, porque la igualdad entre ciudadanos no se garantiza con discursos, se garantiza con recursos".

"Y hoy ese principio no se está cumpliendo como debería. No es lo mismo gestionar un municipio con población concertada que hacerlo con población dispersa. No es lo mismo prestar servicios en un entorno urbano que en zonas rurales o de montaña. Las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares no somos una administración de segundo orden. Somos la garantía del presente y somos quienes evitamos que existan municipios de primera y de segunda. Sin financiación justa no hay igualdad y sin equilibrio territorial no hay cohesión", ha defendido.

"Hoy València no acoge una reunión, acoge una posición política compartida del municipio español. Lo hacemos con gran respeto institucional, pero también con determinación. porque España no se entiende sin municipios y no es posible construir el futuro evitando a quienes nos sostienen cada uno", ha concluido.

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recalcado que "los gobiernos provinciales son importantes y los gobiernos intermedios son claves". "Las diputaciones, si no existiesen, habría que inventarlas porque juegan un papel muy importante en cuanto a la estructura, en cuanto a la cohesión territorial, social y digital de los territorios", ha enfatizado.

Además, ha llamado la atención sobre el "consenso" existente para reclamar la reforma de la financiación local y ha instado al Ejecutivo central y a las autonomías a tenerlo en cuenta. Y ha señalado que "siempre" han abogado, "gobierne quien gobierne", por una financiación local apropiada.

"CANSADOS"

Finalmente, el presidente de la Diputación de Málaga y de la comisión que se reúne en la capital del Turia, Francisco Salado, ha expuesto que estos responsables están "cansados" de que "no se pase a la práctica". Y la comisión, a apostillado, está aquí para recordar a gobiernos central y autonómicos que "tienen deberes pendientes de resolver".

A su parecer, ahora es "el momento oportuno", ya que se está hablando de la financiación autonómica, para que también haya automáticamente una transferencia de recursos a los ayuntamientos y que estos puedan defender los intereses de los ciudadanos.

"Estamos cansados, tengo que decirlo así, de que se legisle a nivel nacional y autonómico y que nos den competencias que no tengan aparejadas la transferencia económica para prestar con la mayor calidad esos servicios. Se hace un flaco favor a los ciudadanos. Hay que hacer un llamamiento a CCAA y Gobierno para que cuando se legisle se escuche de verdad al municipalismo", ha concluido.