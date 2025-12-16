Instituciones valencianas condenan el asesinato machista en Catarroja y avisan de un aumento de feminicidios en Navidad

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preside el minuto de silencio en condena del asesinato por violencia de género en Catarroja - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Instituciones valencianas como Delegación de Gobierno, Les Corts y varios ayuntamientos han mantenido este martes minutos de silencio en memoria de Natividad, una mujer de 48 años víctima de un asesinato machista en Catarroja (Valencia), y han advertido de un aumento de los feminicidios durante las fechas navideñas.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha manifestado, tras la confirmación de los dos últimos asesinatos machistas en Tarragona y Catarroja, que "la violencia de género es una violencia que supone un terrorismo machista contra las mujeres, una violencia que es imprescindible señalarla y no negarla, además de combatirla desde todos los ámbitos".

Además, ha señalado que "estas fechas son complicadas y complejas en las que los feminicidios también tienen mayor intensidad", por lo que ha hecho un llamamiento a la sociedad para que en Navidad "todas y todos formemos parte de ese gran punto violeta que debe ser toda la sociedad en su conjunto".

Según ha apuntado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado protegen en la Comunitat Valenciana a más de 17.000 mujeres que están en el sistema VioGén. Durante estas semanas tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil intensifican los trabajos con las mujeres que están en este sistema.

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido, en el Ayuntamiento de Elx (Alicante), al minuto de silencio para condenar el asesinato machista en Catarroja. También han participado el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, y el alcalde de Elx, Pablo Ruz, junto al resto de la corporación municipal y otros representantes políticos.

En la puerta de Les Corts Valencianes también se han mantenido tres minutos de silencio. Como es habitual desde los dos últimos años, se han colocado de forma separada los grupos parlamentarios de la derecha y la izquierda: PP y Vox tras la pancarta de 'No a la violència contra les dones' y PSPV y Compromís detrás de otra con el lema 'Les Corts contra la violència masclista'.

TRES DÍAS DE LUTO EN CATARROJA

El Ayuntamiento de Catarroja ha decretado tres días de luto oficial en el municipio tras la confirmación del asesinato machista de Natividad. Además, el consistorio se ha puesto a disposición para colaborar y respaldar la personación en la causa, que será ejercida por la Abogacía de la Generalitat.

"Como institución pública, asumimos la responsabilidad de actuar con firmeza y de seguir impulsando políticas que protejan a las mujeres y refuercen la prevención frente a la violencia de género", ha expresado la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Catarroja ha celebrado este martes una mesa de coordinación en la materia, con la participación de la concejalía de Igualdad, los servicios sociales municipales, Delegación del Gobierno, Policía Local, Guardia Civil y otras 13 entidades. La sesión ha servido para reforzar la coordinación institucional y para avanzar en la formación continua del personal municipal, la actualización constante de los protocolos de actuación y la prevención, detección e intervención en los casos de violencia de género.

En materia de formación, entre enero y febrero del próximo año está prevista una nueva fase formativa dirigida a servicios sociales y Policía Local para reforzar su atención, intervención y coordinación. Posteriormente, entre febrero y marzo, la formación se ampliará a todas las áreas municipales con el fin de fortalecer la detección temprana de posibles casos desde cualquier ámbito de la administración local.

La concejalía de Igualdad de Catarroja avanza en la unificación de los protocolos municipales de coordinación en materia de violencia de género. De manera complementaria, desde el área de Servicios Sociales se trabaja en la elaboración de un protocolo específico que refuerce la prevención, la detección temprana, la intervención y el seguimiento de los casos, con especial atención a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

CUATRO MUJERES Y UN NIÑO VÍCTIMAS EN 2025

Con la mujer asesinada en Catarroja, cuatro mujeres y un niño han sido víctimas mortales de la violencia machista en la Comunitat Valenciana en lo que va de año. Un total de 47 mujeres han sido asesinadas en España en lo que llevamos de 2025.

El acusado de la muerte de Natividad fue detenido el pasado miércoles después de que la víctima falleciera en un centro hospitalario de València tras permanecer varios días en coma. El juez ordenó posteriormente su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y le atribuye inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, la presunta comisión de un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual.

El hombre, de 43 años y nacionalidad española, fue arrestado por agentes de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta Catarroja para localizarle. El arresto se produjo tras la muerte de su pareja sentimental, de 48 años, quien el pasado sábado ingreso en el Hospital Universitari La Fe tras presuntamente haber recibido una brutal paliza. Estuvo en coma hasta que, finalmente, la mujer murió.