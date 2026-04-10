El Instituto Cervantes de Los Ángeles ofrece la proyección de un documental sobre el Misteri d'Elx

Archivo - Representación del Misteri d'Elx en la Basílica de Santa María de Elche (Alicante) - Sonia Arcos - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes de Los Ángeles presentará el próximo 15 de abril a las 19.00 horas un documental sobre el Misteri d'Elx. Se trata de la producción 'La Festa', dirigida por el cineasta ilicitano Pablo Mas junto con el director Manuel Gutiérrez Aragón.

Esta obra continúa con su recorrido a nivel internacional y "por primera vez" se proyectará en Estados Unidos. Al evento, según ha explicado Mas, acudirán musicólogos, embajadores y representantes de la Iglesia y el director interactuará con el público asistente. Al mismo tiempo, se celebrarán conferencias y se proyectará la cinta en San Francisco, ha indicado el Ayuntamiento de Elche (Alicante) en un comunicado.

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado la "repercusión" de este documental desde su estreno en el Festival de Málaga en 2025 y el "éxito" de crítica y público durante el último año "con la consecución de numerosos premios y menciones en diferentes festivales de todo el mundo y que también pasó por el Gran Teatro y los Cines Odeón", ha apuntado el consistorio.

"Es un honor y un orgullo que la mayor expresión cultural de los ilicitanos como es el Misteri d'Elx se proyecte a nivel internacional", ha afirmado la edil, quien ha agradecido, además, la colaboración de la Universidad Miguel Hernández (UMH) a través de la Cátedra de Cinematografía Gudi Lawaetz.

Desde el Ayuntamiento han resaltado que "esta producción contribuye preservar para el futuro el Misteri d'Elx del siglo XXI, en el que se lleva a cabo un retrato de la ciudad que en la actualidad mantiene la celebración de la Festa".

De esta forma, a través del documental se muestran entrevistas con los protagonistas y una voz en 'off' como hilo conductor que narra los hechos "más relevantes". En 'La Festa', son los propios protagonistas, en acciones cotidianas, quienes entrelazan historias que reflejan diferentes aspectos de la vida y la sociedad actual, hasta confluir en una obra de teatro.

El documental es una producción de Maspeliculas que cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura (IVC), la participación de Radiotelevisión Española (RTVE) y el patrocinio del Ayuntamiento de Elche, el Huerto del Cura y la UMH.