El interior de la Comunitat seguirá este jueves con temperaturas inusualmente altas

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diferentes zonas del interior de la Comunitat Valenciana seguirán este jueves con temperaturas inusualmente altas para la época del año, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada habrá cielo poco nuboso o despejado en general, con intervalos de nubes bajas por la mañana y a última hora en litorales y prelitorales. No se descartan lloviznas a última hora en el litoral y prelitoral sur de Valencia, y litoral norte de Alicante.

Además, se espera viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales, moderados en el litoral sur de Valencia.