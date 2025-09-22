Interrumpida la circulación de trenes entre Alicante y Agost por falta de tensión

Archivo - Imagen de archivo de la estación de tren de Alicante - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre las estaciones de Alicante y Agost permanece interrumpida por falta de tensión para los trenes del corredor mediterráneo que tengan como origen o destino la capital alicantina.

De esta manera lo ha informado Adif este lunes sobre las 16.00 horas a través de su cuenta oficial en la red social X. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido.

Desde la empresa pública han explicado que su personal está trabajando en solucionar esta incidencia lo antes posible.