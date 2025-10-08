Intersindical rechaza ir al acto institucional del 9O: "Es la dignidad de un pueblo con un 'president' indigno"

Archivo - El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto institucional por la festividad del 9 d’ Octubre - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Intersindical Valenciana ha rechazado la invitación a asistir acto institucional del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que estará presidido este jueves por la mañana por el 'president' de la Generalitat.

"Es la dignidad de un pueblo con un 'president' indigno. Conscientes de lo que representamos, hemos decidido no aceptar la invitación al acto institucional del 9 d'Octubre que viene de una persona que el 82% de la ciudadanía del País Valencià no quiere de 'president'", manifiesta la organización sindical.

En un comunicado, Intersindical señala que, "en un día que tendría que ser de entendimiento", esta fiesta del 9 d'Octubre "viene marcada por unas protestas alrededor de los actos institucionales presididos por una persona que se aferra a un cargo que no se merece desde el pasado 29 de octubre", día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

"La actuación de Carlos Mazón el 29 de octubre no podía ser peor --expone--. Ni hizo de presidente, ni delegó en las personas que podían atender la emergencia con la urgencia que hacía falta. Desapareció en las horas críticas, después de ser la voz cantante de la emergencia diciendo que habían muerto unas cabras y que el temporal se desplazaba hacia Cuenca. Volvió a aparecer a las tantas de la tarde equipado con un chaleco rojo, que es el símbolo evidente que él estaba al frente de la emergencia".

Y denuncia: "El resultado fue un desastre de gestión. Una alerta enviada cuando la mayoría de las 230 víctimas ya habían muerto".

Por todo ello, Intersindical considera que "no ir al acto institucional es también solidarizarse con las víctimas, cuyos familiares también han decidido no acudir".

"Ahora, Carlos Mazón no deja de repetir como un mantra que lo más importante es la reconstrucción, como si la reparación no tuviera importancia, sin entender que es condición sine qua non para una reconstrucción social, de país, colectiva, en común --argumenta--. Por otro lado, no ha sido capaz, en un año entero, ni de reconstruir las escuelas, y todavía hay gente que no puede salir de casa porque no tiene ascensor".

Intersindical participará en la concentración de protesta que ha convocado el Acord Social Valencià a las 9 horas en el Palau de la Generalitat. También acudirá a la manifestación de la tarde que convoca la Comissió 9 d'Octubre de la que forma parte. Anima a la afiliación y a la ciudadanía a participar en estas convocatorias.