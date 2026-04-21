Intervalos de nubes bajas y descenso de las temperaturas este martes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con intervalos de nubes bajas en el litoral aunque el cielo tenderá a despejarse a lo largo del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas anotarán cambios ligeros mientras que las máximas bajarán en Valencia e irán en ligero descenso en el resto de la autonomía.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable a primeras horas del día que tenderá a componente este por la tarde, ocasionalmente moderado en el interior del norte de Castellón.