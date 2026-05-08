Intervalos nubosos con chubascos ocasionalmente con tormenta que pueden ser fuertes en la mitad norte de la Comunitat

Archivo - Nubes en el cielo de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana comienza el fin de semana con intervalos nubosos con chubascos ocasionalmente con tormenta que no se descartan que sean localmente fuertes en la mitad norte, según la predicción de la Aemet.

Las temperaturas mínimas se mantendrán mientras que las máximas irán en ascenso en la mitad sur y no registrarán cambios en el resto. El viento soplará flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

Así, este viernes, en el que ya no hay avisos meteorológicos activos, supone "una tregua" después de las tormentas de ayer. En cambio mañana volverán los chubascos generalizados avanzando de sur a norte, con probabilidad de que sen localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta.