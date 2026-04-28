Intervalos nubosos y posibles chubascos este martes en la mitad sur de la Comunitat

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Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 28 abril 2026 8:48
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VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha apuntado a posibles chubascos dispersos en la mitad sur.

Además, esta jornada las temperaturas mínimas no sufrirán cambios mientras que las máximas bajarán en el interior y no habrá modificaciones en el litoral.

Por otro lado habrá viento moderado del noreste en el litoral de Alicante y, en el resto de la Comunitat, viento que irá de flojo a moderado de componentes norte y este.

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