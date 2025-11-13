Intervalos nubosos y temperaturas mínimas en ascenso este jueves en la Comunitat

Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 9:29

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos de nubes tipo bajo y brumas en Valencia y Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso de las temperaturas mínimas.

Por su parte, las temperaturas máximas no anotarán cambios y se espera polvo en suspensión en la autonomía.

Además, esta jornada habrá viento flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral que tenderá a noreste en las horas centrales.

