Intervenidos 119,9 kilos de material pirotécnico y denunciados siete locales por venta irregular en Alicante

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han intervenido 119,9 kilos de artificios pirotécnicos y han denunciado a siete establecimientos en las localidades de Alicante, Elche y Crevillent por la venta irregular de estos materiales.

El Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, a través de la solicitud realizada por la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, inició la investigación de un local comercial de la localidad de Elche en el que se sospechaba de la posible venta irregular de efectos pirotécnicos, según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

Una vez comenzó la investigación, los agentes comprobaron que, si bien el local inspeccionado no había cometido ninguna irregularidad, a través de la documentación aportada por el negocio se detectaron otros locales que ejercían de mayoristas en la venta de pirotecnia y les surtían de estos efectos, pero no aparecían como titulares de un depósito de dichos efectos.

Del análisis de la documentación obtenida, los investigadores extrajeron la localización de otros diferentes establecimientos sospechosos.

Por ese motivo, los agentes arrancaron con una serie de inspecciones en la provincia de Alicante. Finalmente, comprobaron que siete locales --tres en la ciudad de Alicante, otros tres en Crevillent y uno en Elche-- sobrepasaban el depósito de cinco kilos de material pirotécnico catalogado como F1, que son los de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, que les corresponde para la venta al público.

Tras las inspecciones, los investigadores retiraron un total de 119,9 kilos de material explosivo y denunciaron a los responsables de cada establecimiento por la comisión de una infracción grave a la Ley 4/2015, por el comercio y distribución de artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados. La sanción por esta infracción puede alcanzar los 30.000 euros de multa.

Las denuncias han sido remitidas a la Subdelegación de Gobierno de Alicante y los artificios pirotécnicos, que han sido trasladados a un deposito autorizado, han quedado a su disposición.

Ante la llegada de las Hogueras de Alicante, la Guardia Civil, con el fin de evitar accidentes, recomienda adquirir artefactos pirotécnicos solo en puntos de venta autorizados; no guardarlos entre las ropas ni en los bolsillos; no manipular sus componentes; o no encenderlos al lado o cerca de otros artificios, líquidos inflamables, ni introducirlos en latas o botellas, entre otros.