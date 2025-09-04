Intervenidos más de mil productos falsificados en un operativo contra la venta ambulante ilegal en Alicante

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha intervenido este miércoles más de mil productos falsificados con un valor de venta de 30.000 euros en un operativo especial contra la venta ambulante ilegal en las inmediaciones del Paseo de los Mártires de la Libertad.

La intervención policial la llevaron a cabo agentes del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) y se prolongó desde las 18.00 hasta las 02.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado.

En la operación participaron 15 agentes que pudieron interceptar y retirar de la circulación mil productos falsificados que se iban a sacar a la venta en la vía pública. En concreto los efectivos se incautaron de 900 prendas deportivas falsas de conocidas marcas, 65 bolsos de mujer y 35 gorras.

A esta actuación se suman los 2.000 kilos de prendas falsificadas que se habían incautado desde la pasada Semana Santa, que a finales de julio destruyó la unidad Fox en el vertedero, así como las 371 equipaciones de fútbol, 168 gafas, 149 bolsos y cinco cinturones incautados por los agentes a principios de agosto en una intervención conjunta con la Policía Nacional y la Policía Portuaria.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha destacado "la gran labor de la Policía Local para atajar esta problemática que supone un grave perjuicio para la propiedad intelectual y la economía reglada y que además incumple la ordenanza municipal".

Además, el edil ha recordado que "esta intervención forma parte de un operativo especial que se está llevando a cabo con la colaboración de la Policía Portuaria, que se ha reforzado durante este verano".