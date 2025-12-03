Una investigación de la UV revela que las víctimas de Pompeya vestían túnica y manto de lana "muy pesada"

Llorenç Alapont con los calcos de Pompeya. - UV

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación en cultura de la muerte Átropos de la Universitat de València (UV), de acuerdo con el análisis de 14 calcos de Pompeya, ha concluido que, tanto dentro como fuera de las casas, las víctimas de la erupción vestían túnica y manto de lana, y esta lana, de la forma que estaba tejida, era "muy pesada". El trabajo también sugiere que las condiciones ambientales de agosto del 79 d.C., cuando se produjo la erupción que enterró la ciudad, "podrían haber sido muy diferentes a las esperadas".

"De un estudio sobre los calcos, podemos saber cómo vestían las personas un día concreto de la historia. También, el tipo de tela con que iban vestidas, y cómo es el entramado de los hilos, que en este caso es grueso. La mayor parte de las víctimas vestían dos piezas: túnica y manto, las dos de lana. No sabemos si esta ropa en concreto era para protegerse de los gases o del calor ambiental provocado por la erupción volcánica", ha explicado Llorenç Alapont, arqueólogo, antropólogo y profesor de historia antigua en la UV.

Estos resultados fueron presentados en el Congreso Internacional sobre la fecha de la erupción del Vesubio hace unos días, para tratar uno de los temas más debatidos en la historia de la antigua Pompeya, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Átropos ha analizado las tramas de los tejidos plasmados en el yeso de los calcos de las víctimas de Pompeya. A pesar de que la lana era el tejido por excelencia de la época, más económico y popular, el hecho de llevar dos piezas en el momento de huir, "sugiere temperaturas diferentes de lo esperado un 24 de agosto".

En su ponencia, Alapont incidió en que la ropa que llevaban las víctimas "sugiere no solo la posibilidad de un clima más frío de lo normal, sino también un día con un ambiente nocivo del que había que protegerse". De los 14 calcos estudiados, en cuatro de ellos se ha podido asegurar el tipo de prendas de ropa y cómo estaban tejidas, claramente de lana pesada.

"Nuestro estudio también ha determinado que, comparando con otros calcos, los de dentro de las casas y los de fuera, tenían los mismos entramados de telas. La gente iba vestida dentro y fuera de las casas con las mismas prendas de ropa", ha afirmado Alapont. Los calcos analizados fueron encontrados en la Necrópolis de Porta Nola, en 1975.

La fecha de la erupción del Vesubioi todavía genera controversia, si bien la hipótesis más aceptada, sobre los escritos de Plinio El Joven, es que el desastre que sepultó la ciudad ocurrió el 24 de agosto del 79 d.C.

La presencia de frutos de otoño, de estufas con restos de brasas en las casas y vino fermentando en las dolías (vasijas de barro similares a las ánforas) "da a entender que la fecha podría haber sido más tardía, lo que impulsa a implementar nuevas metodologías y realizar nuevos estudios que desvelen las circunstancias de la erupción del Vesubio", señala la UV.

El grupo de investigación en cultura de la muerte 'Átropos' de la UV es un equipo interdisciplinar integrado por especialistas del ámbito de la historia antigua, la historia del arte y el patrimonio cultural, la arqueología, la bioantropologia, la química y el derecho romano.