Investigada una personas acusada de maltratar a tres aves que murieron por inanición en Burriana (Castellón)

Investigada una personas por maltratar a tres aves que murieron por inanición en Burriana - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 17 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal y tenencia ilegal de especies protegidas tras la aparición de tres aves fallecidas por inanición en una vivienda de Burriana (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación comenzó tras la denuncia del propietario de un inmueble, que, al recuperar su vivienda, detectó daños y encontró varios ejemplares de aves muertos en jaulas. Los guardias civiles realizaron una inspección y trasladaron los animales a un centro especializado para realizar las pruebas veterinarias pertinentes.

El informe técnico elaborado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) concluye que la causa probable de la muerte de las aves fue la inanición, atribuida a la falta prolongada de alimentación adecuada, lo que podría constituir un delito de maltrato por omisión de cuidados básicos.

Entre los ejemplares intervenidos se encontraba un loro gris africano (Psittacus erithacus), especie protegida incluida en el Apéndice I del Convenio CITES y en el Anexo A del Reglamento (CE) n° 338/97. La documentación que acredita su origen legal no pudo ser presentada, lo que implica también una posible infracción por tenencia ilícita.

El supuesto responsable ha sido investigado, un varón de 52 años, vecino de Burriana, que está a disposición de la autoridad judicial competente en Vila-real. La Guardia Civil subraya la importancia de la tenencia responsable y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal y protección de especies protegidas.