La investigadora de la CEU UCH Sara Landeras, premio viróloga junior de la Sociedad Española de Virología - CEU UCH

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Virología (SEV) ha concedido a Sara Landeras Bueno, investigadora y profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), el Premio Viróloga Junior, entregado en el XVIII Congreso Nacional de Virología celebrado en Cáceres.

Sara Landeras es investigadora del Programa Ramón y Cajal en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), donde lidera el Laboratorio de Prevención de Pandemias Virales (PrePan).

El Premio Viróloga Junior de la SEV le ha sido concedido "en reconocimiento a la calidad y proyección de su trayectoria científica y a sus contribuciones en el campo de la virología".

Sara Landeras Bueno ha centrado su trayectoria profesional en la biología molecular, la inmunología y la biología estructural de virus ARN responsables de emergencias sanitarias globales, incluyendo la gripe, el Ébola y el SARS-CoV-2.

Esta labor investigadora ha contribuido a mejorar el conocimiento de los mecanismos de infección y de la respuesta inmunitaria frente a estos patógenos, sentando las bases para el desarrollo de nuevas herramientas preventivas y terapéuticas.

El premio le ha sido entregado por el presidente de la Sociedad Española de Virología, Juan E. Echevarría Mayo, durante el XVIII Congreso Nacional de Virología.

En este encuentro científico, Sara Landeras ha impartido la conferencia titulada 'Prototipos vacunales universales frente a virus respiratorios con potencial pandémico integrando biología molecular, estructural e inmunología', en la que ha presentado los descubrimientos más destacados de su trayectoria, así como las nuevas estrategias que desarrolla su equipo para anticiparse a futuras amenazas virales.

TRAYECTORIA EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS

Sara Landeras Bueno inició su carrera en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) en Madrid, estudiando la interacción molecular del virus de la gripe con la célula hospedadora.

Posteriormente, en Estados Unidos investigó el ébola y los coronavirus desde una perspectiva estructural e inmunológica, en dos centros de investigación: The Scripps Research Institute y el Instituto de Inmunología La Jolla. Actualmente, es investigadora Ramón y Cajal y profesora en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH).

El objetivo del Laboratorio PrePan, que lidera en la CEU UCH, es contribuir a la prevención de futuras pandemias causadas por un virus ARN respiratorios, desde un enfoque innovador.

Mientras que las vacunas actuales se dirigen a los componentes de los virus situados en su superficie, que son los que más mutaciones acumulan, desde su laboratorio en la CEU UCH, Sara Landeras, trabaja en el desarrollo de terapias dirigidas a los componentes internos del virus que, al estar ocultos del sistema inmune, presentan una menor variabilidad, como la proteína N en el caso de los coronavirus.

Las terapias efectivas contra estas proteínas internas no solo ayudarían a bloquear los virus conocidos, sino también aquellos que aún no han emergido, especialmente los que circulan en animales, y que podrían desencadenar futuras pandemias. Sus estudios para este tipo de terapias antivirales innovadoras frente a virus con potencial pandémico han sido publicados en destacadas revistas científicas, como Nature Communications, Cell Reports, Science Advances, Trends in Microbiology o Plos Pathogens.

Y cuentan con financiación competitiva del Plan Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y de la Generalitat Valenciana.