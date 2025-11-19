La investigadora Olga Mena habla en el Museu de les Ciències de la "invisibilidad" de la meteria y las astrónomas

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València acoge este jueves, 20 de noviembre, la conferencia 'Invisibles en el cosmos e invisibles en la ciencia' a cargo de la investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC CSIC-UV) Olga Mena. La actividad será de libre acceso hasta completar aforo y tendrá lugar en el Auditorio Santiago Grisolía a partir de las 19.00 horas.

La ponencia abordará la idea de la invisibilidad desde una doble perspectiva. Por una parte, la de la materia y energía oscura del universo; y por otro, la de numerosas astrónomas que han sido ignoradas a lo largo de la historia de la ciencia.

Uno de los grandes misterios de la física moderna es la materia y energía oscura. Ambas sustancias son invisibles pero podemos saber que están ahí por las huellas que dejan en el universo y que son estudiadas por los astrónomos.

En su conferencia, hablará sobre cómo la comunidad científica investiga la naturaleza de esta 'mayoría invisible' de nuestro cosmos y los avances que se logran. En especial, abordará la otra invisibilidad: la de las mujeres astrónomas que han investigado este campo pero que no han sido reconocidas en su trabajo de la misma manera que a sus compañeros.

Olga Mena "reconocerá así el legado de científicas que permanecieron también invisibles para la historia, a pesar de que su trabajo fue clave para comprender el universo", destaca la organización en un comunicado.

El acceso será libre hasta completar aforo y también podrá seguirse a través del canal de Youtube de la Ciutat de les Arts i les Ciències. La conferencia se inscribe en las XVII Jornadas del Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear, que tienen lugar en València esta semana.